Serie D/Girone G - Afragolese incontenibile, Ostiamare al tappeto: 5-0 rossoblù al Caduti di Brema

Un pokerissimo dal sapore di playoff. La trentunesima giornata del Girone G di Serie D premia l'Afragolese di Franco Fabiano che schianta l'Ostiamare allo Stadio Caduti di Brema di Barra. Vittoria larga per la compagine rossoblù che si afferma con ben cinque marcature e sale momentaneamente in quarta piazza, consolidando la posizione in zona alta.

Il primo affondo della partita è dei padroni di casa con Di Girolamo che innesca Celiento: provvidenziale l'estremo difensore ospite a disinnescare l'attaccante. Al 5' bomber Longo approfitta di una rimessa di Nocerino, anticipa tutti e sblocca il parziale con un destro vincente. Al 13' è la traversa a negare la gioia a Celiento: campani vicini al raddoppio poco prima del quarto d'ora di gioco. La risposta della formazione di Quintiliano Mastrodonato è affidata a una giocata di Marcheggiani che impegna Campisi. L'equilibrio della sfida, nonostante il vantaggio locale, è spezzato da Celiento al 40' che si incarica della battuta e trasforma il penalty del 2-0.

Ripresa ancora di marca Afragolese. Al 53' Longo riceve spalle alla porta e pesca Caso Naturale che non ci pensa due volte: conclusione precisa e sfera nel sacco per il tris napoletano. Fabiano applica una serie di cambi e concede minutaggio un po' a tutti. Al 70' ci prova l'Ostiamare con un bel tiro al volo di Tirelli, palla a lato di poco. Al 73' Caso Naturale in contropiede salta il portiere e serve Esposito che si fa contrastare da un difensore laziale. Al 75' il mancino di Van Ransbeeck termina sul fondo. Passano tre minuti e i rossoblù fanno poker. È Caso Naturale a sfruttare l'opportunità: il numero dieci conquista il pallone e mette nel sacco per la doppietta personale. Nel recupero c'è gioia anche per Elefante che sigla il 5-0 dal dischetto. Termina così al Caduti di Brema di Barra.