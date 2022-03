Serie D/Girone G - L'Afragolese si prende i tre punti, 3-2 al Monterotondo: doppietta per Longo, in rete anche Di Girolamo

Vince, convince e tiene nelle sue mani l'ultima posizione nella griglia playoff del Girone G di Serie D. L'Afragolese di mister Franco Fabiano supera il Monterotondo allo Stadio Vittorio Papa di Cardito per 3-2. Partita ricca di emozioni e che premia la formazione locale, divenuta implacabile nel fortino interno.

La partita si inaugura con una lancio perfetto di Di Girolamo per Bittaye che scatta sul filo del fuorigioco: l'attaccante si presenta davanti a Proietti che si oppone, chiudendo lo specchio e deviando la sfera in angolo. Al 10' i partenopei passano in vantaggio. Rimessa laterale lunga di Forte, Caso Naturale spizza di testa e il pallone arriva a Di Girolamo che insacca. Al 22' l'Afragolese sfiora il raddoppio. Angolo di Elefante, stacco di Percuoco e Longo in spaccata non riesce nel tap-in. Alla mezz'ora, Di Girolamo calcia da piazzato, la sfera si alza sopra la traversa. Al 34' Caso Naturale conquista la palla al limite dell'area e lancia Bittaye in area di rigore: il gambiano, altruista pesca Longo che deposita nel sacco per il 2-0.

La ripresa si inaugura con uno spavento per i padroni di casa. Alla prima sortita pericolosa, infatti, il Monterotondo accorcia col guizzo di Riccucci. L'autore del gol ospite va vicino al clamoroso pareggio al 56': soltano il palo salva il team locale. I ragazzi di Fabiano non ci stanno e al 62' calano il tris. Di Girolamo sventaglia per Caso Naturale che supera un avversario, arriva sul fondo e scodella al centro. Longo, col colpo di testa, trova l'impatto giusto e sigla la doppietta personale. All'82' De Marzo ha sui piedi il pallone del poker, ma il destro a giro termina di un soffio sul fondo. All'85' l'estremo difensore blocca una girata al volo di Esposito. Allo scadere, il Monterotondo si fa sotto col 3-2 firmato da Svidercoschi. Al triplice fischio, l'Afragolese raccoglie la posta in palio al Vittorio Papa di Cardito.