Serie D/Girone G - Afragolese di misura nel finale: Sorgente scardina il Latte Dolce e fa volare i rossoblù

Recupero della quinta giornata del Girone G di Serie D, l'Afragolese accoglie il Latte Dolce allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. I rossoblù di Franco Fabiano, accantonata la pirotecnica vittoria in esterna contro il Monterotondo, sono intenzionati a raccogliere un bottino utile per acciuffare la terza posizione della classe. I biancocelesti, dal canto loro, puntano a lasciare la zona bassa e l'obiettivo è il rilancio in classifica.

La compagine allenata da Pierluigi Scotto approccia meglio rispetto ai campani, al 7' arriva il primo sussulto dalle parti di Romano con una conclusione dalla distanza di Cabeccia che termina poco alta sopra la traversa. Trascorrono quattro giri di lancette e Palmas impegna l'estremo difensore locale con un tiro a rientrare col mancino. Al quarto d'ora Grassi approfitta di un velo e si inserisce, il tentativo del numero 9 è largo. L'affondo d'apertura dei padroni di casa è su un disimpegno errato della formazione di Sassari, Longo però non trova lo specchio. Al 24' Di Girolamo è provvidenziale su una botta sicura di Piga, salvataggio sulla linea per il difensore. Sul ribaltamento di fronte è Micillo ad impensierire Carboni, il guardiano ospite si rifugia in angolo. Dagli sviluppi successivi è Di Girolamo, con la specialità di testa, a trovare i guantoni del portiere. L'Afragolese torna all'attacco poco più tardi della mezz'ora, il destro esploso da Celiento non trova il bersaglio grosso. Il Latte Dolce si affaccia in avanti ancora con Grassi, ma nel finale di frazione i rossoblù sfiorano il vantaggio con uno stacco di Longo e Tarascio: la fiammata del centrocampista è disinnescata da Patacchiola sulla linea.

Maggiore convinzione e un piglio diverso rispetto ai minuti iniziali della sfida per i campani che rientrano con determinazione dagli spogliatoi. Al 49' Celiento si ritaglia uno spazio e scodella dalle parti di Longo, girata di testa del centravanti e parata sicura di Carboni. Il duello si rinnova quattro minuti dopo, il sardo vince ancora con un miracolo sulla deviazione ravvicinata. Partenopei a caccia del vantaggio, al 54' Di Girolamo ci riprova come durante la prima frazione: l'esito non è fortunato. I biancocelesti riprendono la manovra offensiva, Palmas pesca Piga che scalda le mani di Romano. Al 69' il direttore di gara Duzel assegna un calcio di rigore per il Latte Dolce, Cannas tenta di saltare l'ultimo baluardo di casa ma cade in area: il primo assistente, tuttavia, corregge la decisione dell'arbitro e il penalty è revocato. Al 78' Romano vola all'incrocio per smanacciare un tiro insidioso di Tedde, sul proseguimento la brigata di Scotto resta in dieci per l'espulsione di Cannas. In extremis l'Afragolese pesca il jolly con il subentrato Sorgente che anticipa tutti da un corner e gonfia la rete con un colpo di testa.

Una vittoria che matura nel finale, Fabiano indovina la sostituzione e Sorgente regala tre punti pesantissimi che valgono il terzo posto in graduatoria. Cade in esterna il Latte Dolce che resta in piena griglia playout e rimedia il terzo ko consecutivo in campionato.

Il tabellino

Afragolese (4-3-3): Romano; Micillo, Nocerino, Di Girolamo, Galletta; De Rosa (70' Romeo), Liccardo, Tarascio (61' Esposito); Caso Naturale, Longo (91' Forte), Celiento (86' Sorgente). A disposizione: Mariano, Cordato, Suraci, Senese, De Marzo. Allenatore: Franco Fabiano

Latte Dolce (4-3-3): Carboni; Salvaterra, Medico, Patacchiola, Pireddu; Palombi (67' Tedde), Cabeccia, Piga (92' Bartulovic); Cannas, Grassi, Palmas (87' Altea). A disposizione: Carta, Di Marco, Fusco, Cassini, Taveri, Nurra. Allenatore: Pierluigi Scotto

Arbitro: Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto

Assistenti: Dario Giaretta della sezione di Bassano del Grappa - Marco Marchesin della sezione di Rovigo

Marcatori: 87' Sorgente (A)

Ammoniti: De Rosa, Di Girolamo, Liccardo, Esposito (A), Pireddu, Patacchiola, Piga (LD)

Espulsi: 79' Cannas (LD) per doppia ammonizione