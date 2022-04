Serie D/Girone G - L'Afragolese agguanta il pareggio nel finale: Longo riprende Manca e il Lanusei a Cardito

La sconfitta nel derby contro il Giugliano da dimenticare subito. L'Afragolese di Franco Fabiano deve riprendere la marcia per agguantare l'obiettivo playoff. Allo Stadio Vittorio Papa, i rossoblù ospitano il Lanusei di Oberdan Biagioni, intenzionati a raccogliere lunghezze utili in ottica salvezza. A Cardito va in scena la ventisettesima giornata del Girone G di Serie D.

Partenza arrembante per la formazione ospite che costruisce la prima opportunità dopo pochi giri di cronometro. Fernandez riceve dopo uno scambio al limite dell'area e calcia, Romano è provvidenziale a chiudere la porta. La partita si stabilizza sull'equilibrio e sulle fasi di studio, soltanto al quarto d'ora si materializza una buona chance per i padroni di casa con Longo. L'attaccante impatta di testa su un traversone di Celiento, Benvenuti è attento. Alla mezz'ora, ancora Longo si intravede con un'incornata su un angolo battuto da Celiento: il tentativo è impreciso e si perde sul fondo. Al 32' il numero 9 ci prova su imbeccata di Van Ransbeeck, il pallonetto - con Benvenuti in uscita - termina alto. Al 34' l'estremo difensore sardo deve opporsi al tiro a giro di Celiento. Passano quattro minuti e Benvenuti è chiamato in causa nuovamente da Longo, pimpante in zona offensiva. All'intervallo persiste lo 0-0 a Cardito.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio della frazione iniziale. Al 48' Tarascio pesca in area Celiento che impegna Benvenuti con un colpo di testa: il portiere respinge. Trascorrono dieci giri di lancette e Nocerino tocca per Longo: il centravanti, preso sul tempo, non riesce a dare forza alla conclusione e la sfera si spegne tra le braccia di Benvenuti. Al 65' l'Afragolese rischia, il Lanusei sfiora due volte il vantaggio. Fernandez spaventa la retroguardia e batte Romano, Nocerino è miracoloso a salvare sulla linea. Sulla ribattuta, ancora Fernandez calcia ma trova il legno. Rispondono i rossoblù con una giocata di Percuoco che termina di poco fuori. Al 72' i piedi di Romano negano la gioia a Petruccelli. Al 79' arriva la doccia fredda per i locali con Manca che sblocca il risultato in favore dei sardi con una botta dalla distanza. All'80' l'incrocio dei pali frena l'iniziativa di Van Ransbeeck direttamente da angolo. Nel finale, Longo trova il varco vincente per il pareggio: l'Afragolese strappa un punto in extremis contro il Lanusei con la firma del suo bomber.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Senese, Nocerino (67' Cordato), Forte (46' Di Girolamo), Galletta, Percuoco (67' Elefante), Van Ransbeeck (87' Bittaye), Tarascio (63' Esposito), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Campisi, De Marzo, Di Franco, De Rosa. Allenatore: Fabiano

Lanusei: Benvenuti, Tozzo, Lazazzera, Carubini, Macrì, Petruccelli, Di Lollo, Manca, Masia, Fernandez, Gaetani. Allenatore: Biagioni

Arbitro: Andrea Rizzello di Casarano

Marcatori: 79' Manca (L), 90' Longo (A)