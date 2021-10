Serie D/Girone G - L'Afragolese stende l'Insieme Formia: Longo e Nocerino in gol

Un'altra giornata da incorniciare per l'Afragolese di mister Franco Fabiano. La formazione rossoblù regola la pratica Insieme Formia, conquista il sesto bottino utile e resta in scia consolidando la terza posizione. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito va in scena un match avvolgente e con importanti opportunità da una parte e dall'altra.

L'incontro sul suolo partenopeo si mette subito in discesa per i campani che passano dopo pochi secondi con Longo. Il bomber chiama in causa Zizzania, sulla respinta successiva deposita in rete di testa e sblocca il risultato. Gli ospiti provano a reagire con una conclusione di Ricciardi da calcio piazzato, la difesa si oppone. Al quarto d'ora, Caso Naturale recupera la sfera e libera un mancino dal limite: la traiettoria è larga di poco. Trascorrono una manciata di secondi e ancora Longo costringe l'estremo difensore avversario alla parata. Al 24' l'Afragolese raddoppia con Nocerino, lesto e furbo a trasformare il delizioso passaggio di Liccardo. I laziali provano a intravedersi in avanti con una doppia opportunità, Gargiulo e De Vito non riescono ad agguantare la gioia personale. Nel finale, Esposito non inquadra lo specchio con un tiro.

Più determinata è la sortita offensiva dell'Insieme Formia nel corso della ripresa. Ci prova Simonetti in acrobazia, ma la giocata - splendida nell'intenzione - si perde fuori. Il numero nove riesce a timbrare il cartellino poco più tardi con un guizzo che riapre parzialmente la sfida del Papa. Al 60' i rossoblù tornano alla ribalta offensiva con Caso Naturale che supera tre avversari e scarica una conclusione respinta da Zizzania. I ragazzi di Fabiano vanno alla ricerca del tris, a un quarto d'ora dal termine è Tarascio a mettersi in proprio senza trovare la porta. L'Afragolese, nonostante la volontà e la grinta degli ospiti, mantiene il minimo vantaggio e non rischia praticamente mai nelle battute conclusive. Al triplice fischio è hurrà per i locali che intascano un nuovo successo e mantengono la distanza di tre punti dal Giugliano.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Micillo, Nocerino, Di Girolamo, Galletta, De Rosa (75' De Marzo), Liccardo, Esposito (62' Tarascio), Caso Naturale, Longo (82' Romeo), Celiento. A disposizione: Mariano, Cordato, Cassandro, Romano, Suraci, Senese. Allenatore: Fabiano

Insieme Formia: Zizzania, Bozzaotre, Gentile, Mincione, Pastore, Pirolozzi, Di Vito, Gargiulo A., Simonetti F., Ricciardi, Durazzo. A disposizione: Mancino, Padovano, Ioio, Tramonto, Colacicco, Zonfrilli, Niang, Quinterno, Franco. Allenatore: Starita

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato

Assistenti: Davide Lanzellotto di Roma 2 - Angelo Spoletini di Rieti

Marcatori: 1' Longo (A), 24' Nocerino (A), 47' Simonetti (IF)