Serie D/Girone G - Afragolese all'inglese sull'Atletico Uri: Longo sblocca, Di Girolamo raddoppia

Tre successi di fila, una striscia di risultati utili. L'Afragolese di Franco Fabiano, in un momento di grande fiducia, affronta l'Atletico Uri allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. La formazione rossoblù è alla ricerca della quarta sinfonia per blindare la posizione in zona playoff, la compagine giallorossa cerca punti per consolidare la salvezza.

Buon approccio al match per i campani che premono sull'acceleratore e costruiscono la prima occasione al 3'. Celiento passa ad Esposito che, a sua volta, serve Galletta: il laterale ci prova, ma il tiro è largo. Dopo una fase di grande equilibrio, la partita si sblocca al 19'. Caso Naturale pennella per Longo, il bomber si fa trovare pronto e gonfia la rete di testa. Al 22' ancora Longo sfiora il raddoppio su assistenza di Senese. Alla mezz'ora è Celiento ad andare vicino al bersaglio con una punizione che si spegne sull'incrocio dei pali. Al 32' Percuoco pesca Longo che si gira e conclude col mancino: para Atzeni. Nel finale di frazione, angolo di Van Ransbeeck e Di Girolamo fa 2-0 con un destro al volo. Termina così il primo tempo.

La ripresa si apre con Celiento che supera due avversari al 56' e scarica un destro importante dal limite dell'area: la sfera si perde sul fondo. Al 62' grande triangolazione Van Ransbeeck, Celiento ed Esposito: quest'ultimo va alla conclusione, la traiettoria è distante dallo specchio. Al 75' l'Afragolese accarezza l'idea del tris con una rovesciata di Caso Naturale su servizio del subentrato Bittaye: mira alta. All'80' Caso naturale si mette in evidenza con una serpentina e la botta in porta: Atzeni para a terra. Non succede più nulla al Vittorio Papa di Cardito, al triplice fischio i rossoblù mettono in cascina la quarta vittoria consecutiva. Battuta d'arresto in Campania per l'Atletico Uri.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Senese, Forte, Di Girolamo (59' Nocerino), Galletta, Percuoco (87' Sibilio), Van Ransbeeck, Esposito (63' Tarascio), Caso Naturale, Longo (85' Cordato), Celiento (67' Bittaye). A disposizione: Campisi, Palmini, De Marzo, De Rosa. Allenatore: Franco Fabiano

Atletico Uri: Atzeni, Ravot, Delizos (52' Brizzi), Pinna, Jah, Cardone, Melis (64' Demarcus), Carboni (88' Tedesco), Bah (89' Mari), Scanu, Di Paolo. A disposizione: Pittalis. Allenatore: Massimiliano Paba

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva

Marcatori: 19' Longo (A), 44' Di Girolamo (A)

Ammoniti: Forte, Di Girolamo, Esposito (A)