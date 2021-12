Serie D/Girone G - L'attacco spinge l'Afragolese al successo: Longo, Celiento e Caso Naturale superano l'Arzachena

Quindicesimo turno del Girone G di Serie D. L'Afragolese di Franco Fabiano, dopo la sconfitta sul campo dell'Ostiamare e un periodo di flessione, cerca riscatto contro l'Arzachena di Marco Nappi. I rossoblù vanno a caccia di lunghezze in ottica playoff, i sardi sono reduci da quattro vittorie consecutive e mirano a insidiare la parte alta della graduatoria.

Servono nove giri di cronometro ai campani prima di sbloccare il risultato. Cordato serve il neo-arrivato Van Ransbeeck, cross con il sinistro al centro per Longo che di testa la mette alle spalle di Ruzittu. Al 20' i partenopei sfiorano il raddoppio. Giocata di Van Ransbeeck per Celiento: quest'ultimo elude la marcatura di un avversario e calcia col destro a giro dal limite, l'estremo difensore fa sua la sfera. Al 24' risponde Mancini dalla distanza: Romano si rifugia in angolo. Al 44' Celiento si incarica della battuta di un calcio di rigore e spiazza Ruzittu per il 2-0 dei padroni di casa. All'intervallo è vantaggio per la squadra allenata da Fabiano. La ripresa si inaugura con lo stesso canovaccio, l'Afragolese conduce la partita e cala il tris all'avvio. Celiento innesca Caso Naturale che si divincola dagli avversari e colpisce di testa, ma il portiere si oppone. Sulla ribattuta, il numero 10 deposita in rete. L'Arzachena rientra in partita al 60' con l'acuto di Loi che offre speranza agli ospiti. L'affondo finale del match è una serpentina di Sorgente che si chiude con una conclusione rimpallata all'ultimo istante. Al triplice fischio, i rossoblù tornano al successo dopo due sconfitte consecutive: i ragazzi di Fabiano si rilanciano in zona playoff.

Il tabellino

Afragolese (4-3-3): Romano; Senese, Nocerino, Di Girolamo, Cordato; Esposito (58' Tarascio), Van Ransbeeck, De Rosa (65' De Marzo); Celiento (60' Sorgente), Longo (55' Forte), Caso Naturale (87' Marchese). A disposizione: Campisi, Galletta, Romano, Angeletti. Allenatore: Franco Fabiano

Arzachena (4-3-3): Ruzittu; Mancini, Sosa, Bonu, Spanu; Manca, Bellotti, Bonacquisti; Pinna, Sartor, Loi. A disposizione: Giappone, Piga, Marinari, Porcu, Tacchini, Mannoni, Rutigliano, Pallecchi, Kacorri. Allenatore: Marco Nappi

Arbitro: Leonardo Tesi di Lucca

Assistenti: Francesco Raccanello di Viterbo - Davide Fabrizi di Frosinone

Marcatori: 9' Longo (AFR), 44' Celiento (AFR), 49' Caso Naturale (AFR), 60' Loi (ARZ)