Serie D/Girone G - Afragolese e Aprilia non si fanno male: la sfida di Cardito termina senza reti

Il pareggio show sul campo del Carbonia e l’occasione di rilanciarsi con l’impegno casalingo. L’Afragolese di Franco Fabiano ospita l’Aprilia allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Match clou sul suolo partenopeo per le due formazioni con ambizioni d’alta classifica: i rossoblù vogliono consolidare la posizione in griglia playoff mentre i biancocelesti hanno intenzione di mettere la parola fine al clamoroso filotto di risultati negativi.

Il primo sussulto della partita è dei padroni di casa con una manovra corale. Van Ransbeeck apre per Celiento che scodella al centro per Esposito: il colpo di testa termina sul fondo. Esito analogo per l’incornata di Forte sugli sviluppi di un corner battuto da Van Ransbeeck. Sul versante opposto è Cruz a creare il primo allarme dalle parti di Romano. I ritmi sono alti e sul ribaltamento di fronte Talamonti sfiora l’autogol: sicuro Salvati nella presa. Al 12’ sponda di Celiento per De Rosa: il destro è alto. Al 24’ si rinnova l’asse precedente, ma la conclusione a botta sicura del centrocampista è parata dal portiere. Al 29’ l’Afragolese resta in dieci per l’espulsione diretta di Senese. Nonostante l’inferiorità, i ragazzi di Fabiano restano in attacco e vanno vicini al vantaggio con Caso Naturale al 35’ e con Longo in due circostanze: attento Salvati negli interventi. All’intervallo è 0-0 a Cardito.

La ripresa si inaugura con un cambio per parte e per la squadra partenopea c'è l'esordio del nuovo arrivato Bittaye al posto di Celiento. Al 55' Di Girolamo ci prova direttamente da calcio piazzato, la parabola è alta sopra la traversa. La partita resta equilibrata, al 70' opportunità per gli ospiti con Njambe che trova un buon varco in area di rigore e conclude da posizione interessante: sfera distante dal bersaglio. Gli allenatori provano a scuotere i ventidue in campo con una serie di sostituzioni per dare freschezza e vivacità alla manovra. Tuttavia, il risultato non cambia nella parte centrale del secondo tempo. Succede poco o nulla nel finale della sfida del Vittorio Papa, l'Afragolese - malgrado l'uomo in meno - resiste e si divide il bottino con l'Aprilia. Termina 0-0 l'incontro a Cardito.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Senese, Forte, Di Girolamo (65' Nocerino), Galletta, De Rosa, Van Ransbeeck, Esposito, Caso Naturale (82' Elefante), Longo (77' Tarascio), Celiento (46' Bittaye). A disposizione: Campisi, Cordato, Marchese, Di Franco, De Rosa C. Allenatore: Fabiano

Aprilia: Salvati, Rosania, Succi (80' De Crescenzo), Pollace, Falasca, Bernardini, Pezone (80' Ceka), Wilson, Santarelli (46' Njambe), Talamonti, Vasco (87' Mbaye). A disposizione: Zappalà, Battisti, Delli Colli, Proia, Mannucci. Allenatore: Galluzzo

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino

Assistenti: Simone Piomboni di Città di Castello - Matteo Laudi di Gubbio

Ammoniti: Forte, Van Ransbeeck, Romano, Galletta (AFR), Rosania (APR)

Espulsi: 29’ Senese (AFR)