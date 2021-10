Serie D, Girone G - L'Afragolese crolla in esterna, l'Aprilia passa con Falasca al 92'

Sconfitta rossoblù al Quinto Ricci, decide la rete di Falasca in pieno recupero: hurrà per i biancocelesti che scavalcano proprio i campani in classifica

Impegno in esterna per l'Afragolese di Franco Fabiano, attesa dalla delicata partita sul campo dell'Aprilia. Al Quinto Ricci, la squadra rossoblù va alla ricerca dell'intero bottino dopo i due successi consecutivi in altrettante gare disputate nel Girone G. I biancocelesti, dal canto loro, hanno intenzione di conquistare il terzo risultato utile di fila.

Pontini subito pericolosi dopo appena tre minuti di gioco, Corelli tenta di portare in vantaggio i suoi ma trova sulla strada un attento e provvidenziale Romano. Al 7' ancora le Rondinelle vanno all'attacco con Njambe: il diagonale si infrange sulle mani dell'estremo difensore. La partita si appiattisce nella parte centrale, soltanto al 27' torna alla ribalta la compagine locale con De Crescenzo che cerca la gioia dal limite dell'area: Romano salva il risultato e tiene a galla i campani. Il primo tempo non regala ulteriori azioni degne di nota, lo spartito è chiaro: Aprilia a caccia del gol, Afragolese in attesa di ripartire.

La ripresa è ancora di carattere biancoceleste, al 62' è miracoloso Romano. Il portiere blinda la porta dopo una conclusione velenosa di Santarelli. La formazione di Galluzzo va vicina al bersaglio grosso con il tap-in mancato di Mannucci su assistenza di Bernardini e con Cruz lesto a rubare la sfera a Forte e impegnare il guardiano rossoblù. Al 79' è la traversa di Njambe a salvare i partenopei e Fabiano. In pieno recupero, sull'ennesima insistenza locale, si sviluppa la rete dell'1-0 definitivo che porta la firma di Falasca abile a spingere nel sacco in seguito a una giocata di Njambe (espulso al 95').

Successo casalingo per l'Aprilia che domina l'Afragolese, ma vince di misura. I rossoblù, poco attivi e salvati da Romano in diverse circostanze, incappano nel primo ko in campionato.

Il tabellino

Aprilia: Salvati, De Crescenzo, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini, Cruz, Njambe, Santarelli, Corelli, Mannucci. A disposizione: Zappalà, Rosania, Pezone, Battisti, Mbaye, Bianchi, Santi, Piromalli, Talamonti. Allenatore: Galluzzo

Afragolese: Romano, Galletta (81' Cordato), Liccardo, Di Girolamo, Esposito (74' Tarascio), Longo (66' Sorgente), Celiento (87' Cassandro), De Rosa, Silvestro (66' Liguori), Forte, Micillo. A disposizione: Mariano, Suraci, Senese, Romeo, Tarascio. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone

Marcatori: 92' Falasca (APR)

Ammoniti: Di Girolamo (AFR)

Espulsi: 95' Njambe (APR)