Serie D/Girone G - Pareggio ad occhiali tra Portici e Vis Artena al San Ciro

Pareggio a reti inviolate per il Portici di Savio Sarnataro che sbatte sulla Vis Artena e strappa soltanto un punto dalla sfida del San Ciro. Dopo una breve fase di studio, entrambe provano a creare qualcosa in zona avanzata. Il primo squillo è una conclusione di Nannini che non mette in difficoltà Schaeper. La replica dei padroni di casa è affidata al piede di Di Gennaro che scodella per Scorza: quest’ultimo non riesce a capitalizzare. Tocca poi a Maravolo rendersi insidioso per i napoletani, risponde Odianose su servizio di Tirabassi al 22’: Schaeper dice di no. L’attaccante della Vis è sicuramente tra i più pericolosi, mentre poco dopo la mezz’ora è Vasco a chiamare in causa l’estremo difensore locale. Il primo tempo va in archivio con una punizione di Maranzino che non trova l’effetto sperato. Ad avvio ripresa molto meglio il Portici che spaventa la retroguardia ospite prima con Maravolo e poi con una botta di Senese che si stampa sul legno. Sulla ribattuta, Mato non riesce a depositare nel sacco. Sarnataro prova a cambiare qualcosa, al 79’ però è Schaper a cambiare il volto della gara: il portiere si becca il rosso e complica il finale dei campani. La Vis alza il baricentro e ci prova in rapida successione con Odianose, Spinozzi e Fradella. Al triplice fischio, però, il risultato resta immutato: 0-0 al San Ciro.

Il tabellino

Portici: Schaeper, Scorza, Senese, Riccio, Pelliccia (88' Stallone), Marino (71' Orlando), Maranzino, Amato, Di Gennaro (87' Pinto), Maravolo (70' Amendola), Festa (80' Poerio). Allenatore: Sarnataro

Vis Artena: Giuliani, Fradella, Sirignano, Tirabassi (60' Talone), Canestrelli (60' Scognamiglio), Nannini, Spinozzi, Vasco, De Angelis, Odianose, Cerbara (61' Menghi). Allenatore: Maurizi

Arbitro: Stefano Grassi di Forlì

Ammoniti: Maranzino, Stallone (P), Tirabassi (VA)

Espulso: 79’ Schaeper (P)