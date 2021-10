Serie D/G - Salta il match tra Afragolese e Latte Dolce: la Lega fissa la data del recupero

Il confronto tra Afragolese e Latte Dolce non andrà in scena, sarà una pausa forzata per le due formazioni che avrebbero dovuto affrontarsi domenica pomeriggio. Su ordinanza del prefetto di Sassari, infatti, la Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato la partita a mercoledì 27 Ottobre. Una decisione arrivata negli ultimi minuti, con la società rossoblù che ha comunicato il posticipo della sfida attraverso i canali ufficiali:

"L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, che la partita Afragolese-Latte Dolce in programma questa Domenica, è stata rinviata. Nel comunicato emanato dalla Lnd, si fa riferimento alla mancanza di programmazione di voli dalla Sardegna e di disponibilità di altri mezzi di trasporto, conseguenza di un’ordinanza del prefetto di Sassari. La partita è stata programmata dalla stessa Lega per il giorno Mercoledì 27 Ottobre alle ore 15:00".