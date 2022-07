Serie D - Esposito è il rinforzo offensivo della Puteolana. Svelati i programmi di Afragolese e Sorrento

Un colpo offensivo per la Puteolana di mister Marra. Dopo l'ufficialità della doppia permanenza del tecnico e del direttore sportivo Pirone, la società flegrea si è mossa sul mercato per acquisire le prestazioni di Francesco Esposito. Reduce dalla parentesi col Savoia nel Girone B di Eccellenza (proprio quello vinto dai Diavoli Rossi, ndr), il Ninja è un nuovo calciatore dei granata: "L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria ed agli organi di stampa l’arrivo di Francesco Esposito, attaccante classe ‘97. Un passato diviso tra Afragolese, Bitonto, Frattese, Nola, Grumentum e Mariglianese. Si contano per Francesco oltre 90 presenze in Serie D ed un’ultima stagione vissuta da assoluto protagonista a Torre Annunziata, dove ha messo a referto ben 19 reti. Ora l’approdo a Pozzuoli, con l’operazione di mercato che permette al calciatore di vestire la maglia granata nella stagione del ritorno in Serie D".

Intanto, l'Afragolese e il Sorrento hanno diramato comunicato sui programmi estivi. I rossoblù saranno in pre-ritiro alla fine di luglio, mentre il ritiro si svolgerà a Solofra ad inizio agosto: "Pre-ritiro 25-31 luglio - Arienzo (CE). Ritiro pre-campionato 1-10 agosto - Solofra (AV). Sono ufficiali, data e località del ritiro pre-campionato che quest'anno si svolgerà a Solofra, comune della provincia di Avellino situato nella valle dell'Irno. Una delegazione rossoblù, composta dal Dg Orefice insieme al Team manager Raffaele Bassaolino, ha svolto un sopralluogo nella cittadina avellinese. Una rapida visita alla struttura Solofra Palace Hotel, prima di fare un giro in centro, per poi dare un'occhiata anche allo stadio "Agostino Gallucci" di Solofra. Si ringrazia enormemente il consigliere comunale con delega allo sport Vincenzo Bryan Penna, per la fattiva collaborazione nell'organizzazione del ritiro. Dal 25 Luglio invece, si terrà il classico pre-ritiro per la preparazione ufficiale della squadra, che si allenerà per una settimana presso lo stadio "Comunale" di Arienzo, prima della partenza per Solofra".

I rossoneri saranno di scena a Roccaporena: "Sarà la prestigiosa località di Roccaporena, frazione di Cascia, in Umbria ad ospitare quest’anno il ritiro precampionato del Sorrento (1-13 agosto). Roccaporena in passato ha fatto da cornice alla preparazione di tante squadre importanti di A (su tutte la Fiorentina) ma anche di grandi compagini internazionali (quali il Monaco ed il Chelsea). Sarà l’attrezzata struttura dell’hotel Roccaporena & Margherita la “casa rossonera” per le prime due settimane di agosto. Il raduno agli ordini di mister Mauri è invece previsto allo stadio Italia di Sorrento dal 27 al 30 luglio prima del viaggio verso Roccaporena così da ottemperare alle consuete visite mediche ed ai test di rito".