"Decisione non semplice, mi assumo le responsabilità", l'ex Napoli si dimette dopo due mesi

Si chiude, dopo due mesi, l’esperienza di Gennaro Iezzo sulla panchina del Chieti, in Serie D. L’ex portiere del Napoli, annunciato alla guida tecnica del club lo scorso 27 dicembre, ha presentato le dimissioni nelle ultime ore: “Quando si arriva a prendere una decisione del genere non è mai semplice. Come ho sempre fatto nella mia vita e in questo caso come un allenatore deve fare mi assumo le mie responsabilità. Sono stati due mesi intensi, vado via con la coscienza a posto sapendo di aver lavorato per cercare di risolvere le problematiche. Dispiace in primis per i tifosi che fanno tanti sacrifici e non siamo stati in grado di ripagare l’apporto e la passione come meritavano. Spero che chi verrà al mio posto possa riuscirci. Voglio ringraziare la società, lo staff e chi lavora dietro le quinte. Ringrazio la squadra che ha provato a seguirmi e a mettere in pratica le mie richieste. I risultati non ci hanno aiutato ma spero vivamente che con la nuova guida tecnica riusciranno a dare una sterzata alla stagione”. L’avventura di Iezzo con il Chieti, che si ritrova a metà classifica ed è reduce da due ko consecutivi, va in archivio dopo sette partite e un bilancio di tre pareggi e quattro sconfitte.