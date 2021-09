Serie D - Svelato il calendario del Girone G: le avversarie e il percorso di Afragolese e Giugliano

È terminata la lunga attesa per quanto concerne il campionato di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver svelato i gironi di appartenenza delle squadre, ha diramato anche i calendari. Dunque, sorteggiati i percorsi dei club attesi dalla lunga ed estenuante stagione nella quarta serie italiana. Ben due formazioni del territorio napoletano sono state inserite nel Girone G, dove compaiono avversarie laziali e sarde.

Saranno Afragolese e Giugliano a sfidarsi e contendersi la migliore posizione per le partenopee nel gruppo. Entrambe, però, debutteranno lontane dal territorio amico. Rossoblù e gialloblù saranno chiamate ad affrontare una trasferta all'esordio: per il gruppo di Massimo Agovino c'è la prova in esterna sul campo della Vis Artena, per gli uomini di Giovanni Ferraro c'è il viaggio isolano sul terreno da gioco della Torres.

Nella seconda giornata del torneo, l'Afragolese ospiterà il Carbonia. Per il Giugliano, invece, ci sarà l'appuntamento casalingo con l'Ostia Mare Lido Calcio. Il derby è in programma alla nona giornata: ci sarà prima l'incontro nell'impianto rossoblù, il ritorno si disputerà nel fortino gialloblù. Di seguito, il calendario completo e il cammino che le squadre sopracitate dovranno compiere per raggiungere i traguardi prefissati: