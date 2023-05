Serie D, il bilancio delle napoletane: Sorrento promosso, bene Palmese e delusione Afragolese. Tre le squadre retrocesse

È arrivato anche l’ultimo verdetto per quanto riguarda il campionato di Serie D e le squadre napoletane impegnate. Stagione difficile e complicata per cinque delle sette in gioco, buone notizie invece sono arrivate sul fronte Sorrento. La squadra rossonera, nella volata finale, ha superato la Paganese in vetta e si è assicurata il salto di categoria. Dopo la promozione, gli uomini di Vincenzo Maiuri non si sono fermati e hanno fatto registrare il prezioso successo all’esordio nella Poule Scudetto sul campo della corazzata Catania. Un triangolare iniziato nel migliore dei modi per Scala e compagni che oggi vanno a caccia del titolo tanto ambito tra le vincitrici dei gironi. Anche per la Palmese, da neopromossa tra piazze consolidate in quarta serie, è stata un’annata positiva. La formazione di Mario Pietropinto ha risposto colpo su colpo con le avversarie ed è stata tra le rivelazioni in alta quota: tuttavia, il sogno playoff è svanito all’ultima giornata nella sfida persa contro la Casertana al Pinto. Un traguardo ammirato per molto tempo, ma tagliato dalla sesta della classe e dunque fuori dai confronti post-season.

Ancora nel Girone G, il Portici ha agguantato la salvezza diretta soltanto nelle battute conclusive del campionato. Aggrappati all’uomo migliore, Di Gennaro riscoperto bomber e trascinatore, gli azzurri di Savio Sarnataro hanno scongiurato l’ipotesi playout e si sono confermati in Serie D per la prossima stagione sportiva. Tanta fatica, ma obiettivo raggiunto: alla squadra del San Ciro toccherà riordinare le idee in vista del futuro. Ieri, dallo stesso raggruppamento, è giunto l’esito meno sperato dalla piazza di Nola: la retrocessione in Eccellenza. Ai bianconeri era riuscita l’impresa di allontanare lo spettro con la vittoria di Pomezia una settimana prima. Nello spareggio con i laziali ad Avezzano, per decretare la compagine qualificata ai playout, il team di Giuseppe Ferazzoli è uscito sconfitto e, di conseguenza, ha chiuso al penultimo posto in classifica.

Le porte del torneo di Eccellenza si sono spalancate anche per la Puteolana e per la Mariglianese. Entrambe, con tante difficoltà tecniche, non hanno evitato il verdetto più amaro e sono pronte a tornare nella competizione regionale. Numeri non esaltanti e stessa posizione in graduatoria: Diavoli Rossi ultimi nel Girone H, situazione simile per i biancazzurri nel Girone I. Salvezza arrivata al fotofinish invece per l’Afragolese. L’estate rossoblù è stata contraddistinta da una campagna acquisti importante, poi rivelatasi infruttuosa: numerosi cambi ed avvicendamenti, tra calciatori e staff tecnico, ma pronostici della vigilia non rispettati. Ci si attendeva un percorso diverso da parte di Longo e soci che hanno chiuso poco sopra la zona calda ed hanno evitato spiacevoli sorprese. La striscia utile di risultati nelle ultime settimane ha contribuito alla salvezza dell’Afragolese.