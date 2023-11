Cuore Ischia in Sardegna, Atletico Uri ko. Palmese sconfitta e sfortunata, vince il Manfredonia

Un prezioso successo per l'Ischia Calcio che sbanca il terreno di gioco dell'Atletico Uri e vola in classifica nel Girone G. La squadra di Enrico Buonocore gioca un primo tempo gagliardo, ma rischia sui tentativi iniziali dei padroni di casa. Giallorossi pericolosi in qualche occasione, ma i gialloblù tengono bene il campo e vanno vicini alla rete in più di una situazione. Nella ripresa ghiotta la chance per Talamo che prova a rompere il digiuno da gol, l'attaccante però viene ostacolato dal legno. A metà della seconda frazione gli isolani passano. Baldassi dalla sinistra mette in area, l'ex Nocerina salta con un difensore e la sfera arriva a Patalano che, appena entrato in campo, risolve l'azione con un tiro deviato: sfera nel sacco e Tirelli battuto. Seconda vittoria in terra sarda e prossima trasferta già nel mirino, l'Ischia sarà impegnata tra una settimana sul campo del Gladiator.

Si ferma invece a quattro la striscia di risultati utili consecutivi per la Palmese di Mario Pietropinto. La compagine rossonera non trova bottino in trasferta sul campo del Manfredonia. Puntoriere e compagni tengono testa ai pugliesi, ma al triplice fischio si concretizza la settimana sconfitta nel Girone H. Formazione locale in vantaggio a metà primo tempo con un rigore conquistato da Carbonaro e trasformato da Giacobbe. La reazione degli ospiti non si fa attendere, al minuto 43. Calcio d'angolo battuto da Galdean, Fusco si fa trovare pronto all'appuntamento e con l'incornata batte l'estremo difensore avversario. La ripresa si apre con una traversa colpita da Giacobbe, al 76' altro legno questa volta di Cesario. A sei dal novantesimo Calemme riporta i suoi avanti con un tuffo vincente su suggerimento di Balba. La Palmese non ci sta e cerca di ristabilire la parità, Puntoriere e Amato vengono fermati dai pali.