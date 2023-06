Afragolese-Longo, è addio: l'attaccante saluta il club rossoblù

Due stagioni in rossoblù, un bottino incredibile di reti e un'esperienza che ha messo ancora in evidenza le sue qualità. Tuttavia, la parentesi è arrivata al termine: Fabio Longo non sarà più il centravanti e uomo di riferimento dell'Afragolese. L'attaccante, con un post sui social, ha salutato il club:

"Ho trascorso due anni pieni con la maglia dell'Afragolese, anni di emozioni dove ho ancora trovato l'occasione per fregiarmi di un nuovo record fatto di 41 gol in due stagioni, come nessuno dal 1944. Spero, come in tutte le occasioni in cui si dice grazie alla fine di una bella esperienza, di essere stato all'altezza della situazione e di aver lasciato qualcosa alle persone che mi hanno sostenuto. Non conosco il mio futuro, si sa nel calcio nulla è certo e nulla è per sempre, le incertezze aiutano a riflettere, ma dentro di me c'è solo tanta la voglia di ricominciare e mettermi in discussione come sempre, come amo fare nella vita".