Afragolese, nessun dubbio: Longo proseguirà in rossoblù. Il bomber: "Sono pronto a dare soddisfazioni anche l'anno prossimo"

Promette ancora soddisfazioni e gol. Il bomber Fabio Longo, reduce da una strepitosa stagione, resta alla corte dell'Afragolese e agli ordini del neo-allenatore Renato Cioffi. Le parti non hanno avuto dubbi e il matrimonio proseguirà anche nella prossima annata. Protagonista di 26 timbri, il centravanti è stato il trascinatore della brigata di Franco Fabiano. L'esperienza e le finalizzazioni hanno contribuito allo straordinario cammino dei rossoblù:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver raggiunto un accordo per un'altra stagione, per le prestazioni sportive dell'attaccante Fabio Longo. Capitano e protagonista la scorsa stagione con la bellezza di 26 goal messi a segno, Fabio ha rinnovato per un altro anno il suo contratto, segno di grande attaccamento alla causa rossoblù. Il primo grande colpo del Presidente Niutta che insieme allo staff dirigenziale composto dal General manager Rosolino, dal Direttore generale Orefice (non presente in foto per motivi lavorativi) e dal Direttore sportivo Romano, ha regalato alla piazza un importante segnale per un futuro roseo ed avvincente".

Queste le dichiarazioni dell'attaccante: "È stata una settimana molto riflessiva, però il mio primo pensiero è stato quello di continuare insieme al Presidente e vestire ancora i colori importanti di una città, capace di regalarmi parecchie emozioni ogni qualvolta sono sceso in mezzo al campo. Sono pronto a mettercela tutta anche nella prossima stagione, per continuare a regalare entusiasmo e soddisfazioni".