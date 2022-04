Serie D - Afragolese, ancora un rinvio per i rossoblù di Fabiano

Un nuovo rinvio per l'Afragolese di Franco Fabiano. La squadra rossoblù, dopo aver saltato la sfida del weekend contro il Cassino a causa di tamponi risultati positivi al Covid, non scenderà in campo nell'infrasettimanale. Arriva un altro stop per la compagine partenopea che non affronterà la gara - in programma giovedì 14 aprile - contro la Cynthialbalonga. Di seguito, la nota del sodalizio campano: "L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver ricevuto l’ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per il rinvio della gara Afragolese–Chyntialbalonga valevole per la giornata ventinove del girone G di serie D, originariamente programmata per il giorno Giovedì 14 Aprile. La partita è stata rinviata a data da destinarsi".