Afragolese, Celiento saluta i rossoblù: "Anima e cuore per il club"

È stato uno dei protagonisti nell'ultimo campionato di Serie D disputato dall'Afragolese. Spesso largo sulla corsia offensiva, con diversi gol e assist nelle corde, Marzio Celiento è stato un trascinatore dei rossoblù. Sono state 12 le realizzazioni e 10 i passaggi chiave collezionati per i compagni in 35 apparizioni stagionali. Tuttavia, l'esterno d'attacco non resterà alla corte di mister Renato Cioffi: a confermarlo è stato il saluto sui social. Questo il messaggio del calciatore:

"Anima e cuore per l’Afragolese. Ringrazio i tifosi, mi hanno sempre rispettato ed io ho cercato di ricambiare quel rispetto lottando per loro in ogni partita. Alla fine possiamo guardarci indietro e renderci conto che abbiamo scritto una storia abbastanza bella. Sempre il meglio per questa città che ha dei sogni ancora nel cassetto".