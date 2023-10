Il Sorrento non ha intenzione di fermarsi, sul percorso c'è la Virtus Francavilla: le probabili formazioni e dove vederla

Il Sorrento si è finalmente sbloccato, l’obiettivo però è non fermarsi. Dopo il successo casalingo, di misura contro il Messina, la squadra rossonera scende in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Reduce da due risultati utili consecutivi, la truppa di Vincenzo Maiuri non vuole mollare e punta a scalare ancora la classifica. In programma c’è la sfida alla Virtus Francavilla, tra le formazioni più in forma dell’ultimo periodo e reduce da una marcia importante nel Girone C. I biancazzurri, con undici punti in sette gare disputate, hanno vissuto una settimana serena e con l’autostima al massimo: il ricordo del blitz di Torre del Greco è ancora recente e la squadra di Villa, oggi squalificato, cercherà di alimentare l’entusiasmo.

Il centrocampista Pietro Messori è intervenuto per i campani alla vigilia dell’incontro: “Stiamo lavorando bene per prepararci a questa partita. Dobbiamo cercare di trovare continuità di risultati, perché veniamo da due risultati utili consecutivi. Cerchiamo di andare a Francavilla con il giusto spirito per portare a casa dei punti. Dobbiamo alternare i ritmi di gioco. Il gruppo è forte, propositivo, ci sono tanti calciatori dell’anno scorso, mi sono subito trovato bene con i ragazzi. La città è splendida, mi sto ambientando molto bene”.

La Virtus Francavilla è pronta a schierarsi con il 3-5-2. Forte tra i pali con Accardi, Monteagudo e De Marino a difendere l’area di rigore. Sulle corsie ci saranno Di Marco e Biondi mentre in mezzo Izzillo e Macca affiancheranno Risolo, che presidierà la cabina di regia. Davanti ancora spazio al collaudato tandem Giovinco-Artistico. Solito 4-3-3 per il Sorrento con Vincenzo Maiuri che potrebbe riconfermare l’undici sceso in campo contro il Messina. Da valutare le condizioni di Badje, così come il possibile impiego di Martignago dal primo minuto dopo la frattura del setto nasale rimediata in allenamento L’attaccante ha ricevuto la maschera protettiva e punta a ritrovare il feeling con terreno di gioco. Fusco intanto è pronto a una nuova titolarità al posto di Panelli, con Blondett, Todisco e Loreto a completare il pacchetto davanti a Marcone. Cuccurullo, De Francesco e Vitale dovrebbero essere gli interpreti in mediana. La Monica alto nel tridente con Ravasia e Scala. Petito resta in ballottaggio. Il match, con fischio d’inizio alle 16.15, sarà visibile su Sky Sport al canale 254. In streaming invece su Sky Go e Now.

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All.: Cudazzo (Villa squalificato)

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Scala. All.: Maiuri