Turris-Sorrento, Caneo senza Franco e Maiuri verso la continuità: le probabili formazioni e dove guardare il derby

Serie C Girone C

Terza giornata di campionato, altro derby allo stadio Liguori: la Turris di Bruno Caneo attende il Sorrento di Vincenzo Maiuri nella gara che si disputerà questa sera, alle 20.45. Dopo le vittorie contro Benevento e Crotone, la squadra corallina va a caccia di un nuovo balzo in classifica per restare nei piani alti a punteggio pieno. L’obiettivo della formazione costiera, reduce dal pareggio con l’Audace Cerignola in quel di Potenza, è chiaro: conquistare il primo successo al ritorno tra i professionisti. Si attende una gara aperta a qualsiasi risultato, con le due squadre che hanno messo in mostra un buon calcio in questa fase iniziale della stagione.

Il trainer di Alghero, alla vigilia della sfida, è intervenuto in conferenza stampa: “Assenza di Franco? Si perde qualcosa in agilità, ma si acquista in forza e potenza. Matera è un giocatore più aggressivo, Franco più tecnico. Nell’economia del gioco non si perderebbe nulla, sono due calciatori di personalità e che conoscono bene la categoria. Ci stimola molto il fatto che la città ci stia vicino, che i tifosi continuino a sognare. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, cercando di fare il meglio, sviluppare le nostre idee di calcio e soprattutto la voglia di essere protagonisti. Con Benevento e Crotone abbiamo dato prova di forza caratteriale, il valore morale mi fa capire che il gruppo è solido. Ballottaggio tra Pagno e Fasolino? Mi riservo ancora una giornata per pensarci. Pugliese? È giovane, sappiamo quanto vale e cosa potrebbe diventare. Mi piace la sua vivacità, la voglia di farsi valere, la felicità che dimostra di giocare. Ora tutti ci aspettano al varco, domani sarà una prova del nove. Ho la massima fiducia nei ragazzi. Dobbiamo avere la stessa fame e la stessa voglia delle partite precedenti”.

In casa rossonera, spazio al difensore Tommaso Panelli: “Le prime sono state partite difficili e sentite, l’impatto però è stato comunque positivo. Abbiamo incontrato due squadre attrezzate, ma ho trovato organizzazione. Sono contento di questa prima parte. Il Sorrento deve continuare su questa strada, portando in campo quello che si prova durante la settimana. Conosciamo la forza della Turris, dobbiamo guardare i numeri: arriva da due vittorie e ha 6 punti in classifica. Andremo al Liguori con il nostro entusiasmo”.

Le ultime ore per i Corallini sono state segnate dal problema fisico di Franco, il metronomo ha alzato bandiera bianca per una distorsione alla caviglia. L’unica modifica dunque riguarderà la mediana, con Matera che si piazzerà accanto a Scaccabarozzi. Cocetta, Miceli e Frascatore in difesa, Cum e Contessa sulle corsie. Tridente affidato a Giannone, Maniero e Nocerino. Il dubbio principale sarà sul portiere: resta vivo il ballottaggio tra Fasolino e Pagno. Classico 4-3-3 per i costieri che dovrebbero affidarsi alla coppia Blondett-Panelli in retroguardia, con Loreto e Todisco sulle fasce. De Francesco potrebbe partire ancora nell’undici titolare con La Monica e Vitale a centrocampo, Petito e Badje in supporto di Martignago in avanti. Non sono da escludere possibili sorprese da parte di Maiuri con Bonavolontà, Messori e Ravasio in rampa di lancio.

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Matera, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. All.: Caneo

Sorrento: (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Petito, Martignago, Badje. All.: Maiuri

Sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola a dirigere il derby dello stadio Liguori. Gli assistenti saranno Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Michele Decorato di Cosenza. Quarto uomo Andrea Recupero di Lecce. Il match Turris-Sorrento, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 255. In streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.