Turris, ultima chance per la salvezza diretta: le combinazioni e il regolamento dei playout

È la vigilia dell’ultima partita della stagione regolare in Serie C. Dopo il verdetto che ha premiato la Juve Stabia con la promozione in Serie B, il Giugliano che si è assicurato un posto per gli impegni post-season e il Sorrento già salvo (ma ancora con il sogno di agganciare i playoff), c’è la Turris che va a caccia della salvezza diretta. Archiviata la gara contro il Monterosi, con il match point mancato, i corallini sono chiamati a vincere in trasferta, in casa del retrocesso Brindisi, per mantenere la categoria senza passare dai playout. Un successo garantirebbe la matematica permanenza in Lega Pro alla squadra di Leonardo Menichini. In caso di vittoria sfumata invece la compagine di Torre del Greco dovrà attendere i risultati che arriveranno dagli altri campi. Non è da escludere inoltre una graduatoria che vedrà la Turris terminare a pari punti con le avversarie: la classifica avulsa determinerà poi il futuro dei club in lotta per la salvezza.

La Turris, impegnata a Brindisi, è salva se…

Vince;

Pareggia ma Monopoli e Monterosi non vincono; Potenza perde, Catania e Monopoli vincono e Monterosi non vince; Catania perde, Potenza vince e Monopoli e Monterosi non vincono; Potenza perde, Catania vince e Monopoli non vince; Potenza e Catania perdono e il Monopoli non vince (Turris avanti nella classifica avulsa); Catania e Potenza perdono, il Monopoli vince e il Monterosi non vince (Turris avanti nella classifica avulsa).

Perde ma il Monopoli non vince e il Monterosi perde.

Cosa dice il regolamento dei playout

La disputa dei Play-Out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone, secondo la seguente formula:

a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.

Mancata disputa del playout

La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.

La squadra terzultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti.