La Turris punta a restare in vetta, al Liguori arriva il Picerno: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Serie C Girone C

Restare in vetta al campionato, è questo l’obiettivo della Turris di Bruno Caneo. Dopo il pareggio contro il Messina, ottenuto con una clamorosa rimonta nel finale di partita, la squadra corallina va a caccia di un altro bottino utile per migliorare la propria striscia di risultati. In cima alla classifica del Girone C di Serie C, con 10 punti conquistati nelle prime quattro uscite, Giannone e compagni si preparano al posticipo dello stadio Liguori. A Torre del Greco arriva il Picerno, compagine che sta attraversando un buon momento ed è reduce dal poker rifilato al Giugliano nel turno infrasettimanale.

Il tecnico di Alghero, nella consueta conferenza stampa, ha presentato il match, in programma questa sera: “Affrontiamo un avversario dalle importanti qualità, ci sono calciatori di categoria e un allenatore preparato. Sarà una partita aperta, ci contenderemo i tre punti fino alla fine. Abbiamo maggiore fiducia, supportata dagli allenamenti e dalla voglia dei ragazzi di fare bene. Franco? Sta benino, valutiamo se ci sarà. Fasce? Manca una vera alternativa a Cum, come manca un’alternativa a Contessa anche se Burgio potrebbe fare quel tipo di ruolo. Con Saccani andiamo a completare per ora il discorso sulle fasce. Abbiamo margini di miglioramento sotto il punto di vista tecnico e tattico, dobbiamo uscire dal basso con maggiore tecnica e fiducia. Davanti abbiamo un bel ritmo, una bella mentalità per affondare il colpo. Il Picerno dovremo fermarlo con le nostre armi. Classifica? Abbiamo dieci punti che servono per raggiungere il nostro primo obiettivo, la salvezza”.

Il collega Emilio Longo invece ha sottolineato le qualità della Turris: “È una squadra allenata molto bene, gioca con grande intensità e in verticale. Proveremo a far emergere i punti deboli e limitare i loro pregi. Potrebbe essere una partita ricca di gol e mi auguro a nostro favore, non si affrontano squadre speculari. Classifica? La Turris ha inizio molto bene, ma credo sia presto per giudicare. Non ho visto la nostra posizione, anche perché i valori devono ancora venire e solo chi ha continuità verrà premiato”.

Sarà ancora 3-4-3 per mister Caneo che, rispetto all’ultima trasferta, ritrova Frascatore. Il difensore ha scontato il turno di squalifica e rientra nel terzetto difensivo. Da valutare le condizioni di Franco, ancora Matera è candidato ad affiancare Scaccabarozzi. In attacco, spazio al tridente composto da Giannone, Maniero e Nocerino. Burgio resta in ballottaggio per un possibile impiego sulla corsia, anche Pugliese è in rampa di lancio. Classico 4-2-3-1 per il Picerno: dubbi a centrocampo con De Ciancio che insidia Gallo, Diop punta ancora alla titolarità al posto di Murano. Scaldano i motori Ciko e Santarcangelo, ma Ceccarelli e Albadoro dovrebbero essere regolarmente in campo.

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Matera, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino. All.: Caneo

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Allegretto, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Albadoro, Graziani; Diop. All.: Longo

A dirigere la partita sarà Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato da Francesco Romano di Isernia e da Giacomo Bianchi di Pistoia. Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Restaldo di Ivrea. Turris-Picerno, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 256. In streaming invece su Sky Go e Now Tv.