Turris in una crisi infinita, al Liguori esulta il Monopoli: decide Ferrini

È crisi infinita per la Turris che chiude la settimana con un’altra sconfitta, la quinta consecutiva in campionato. Dopo il ko in Coppa Italia contro la Juve Stabia, la squadra di Bruno Caneo cade anche contro il Monopoli allo stadio Liguori: decide un gol di Ferrini nella frazione iniziale. Ottavo passo falso nel girone per il team del presidente Colantonio, la situazione resta complicata nonostante il ritiro pre-partita.

Sussulto in avvio per gli ospiti con un tentativo di Borello da fuori area, nessun problema per Fasolino. I corallini rispondono con Maniero che, servito da Scaccabarozzi all’8’, non riesce a concretizzare dopo l’uscita dell’ex Perina. Passano dici minuti e, sugli sviluppi di un piazzato, Starita colpisce di testa senza indirizzare verso la porta. I padroni di casa si fanno vedere in zona avanzata con un suggerimento di Scaccabarozzi per Burgio, poi tanti errori di misura e in fase di costruzione da una parte e dall’altra. Rischio poco dopo la mezz’ora per Esempio, in chiusura in anticipo su Santaniello: il difensore sfiora l’autogol, si salvano i biancorossi. Al tramonto del primo tempo, con una manovra da corner, Ferrini stacca in area e insacca alle spalle di Fasolino.

Al rientro in campo, la Turris non trova il guizzo per replicare al vantaggio del Monopoli: non mancano i mugugni dagli spalti per un altro weekend difficile a Torre del Greco. Soltanto al 56’ Giannone prova a scuotere i suoi con una botta che termina sul fondo. Tre minuti più tardi Perina esce a vuoto su un corner, ma Maniero di testa non inquadra. Al 64’ Hamlili sbaglia l’appoggio e favorisce l’azione di D’Auria, lesto a servire De Felice: l’attaccante non concretizza da ottima posizione e spreca una grande occasione. La squadra di Caneo va a caccia del pareggio nel finale con D’Auria e con Pavone, la brigata di Tomei resiste e manca il raddoppio con Spalluto in contropiede all’86’. Non accade altro, al triplice fischio è 0-1 tra i fischi del Liguori.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Maestrelli (61’ Cum); Saccani (70’ Frascatore), Scaccabarozzi, Franco (61’ Matera), Burgio; Giannone (70’ Pavone), Maniero (61’ De Felice), D’Auria. A disp.: Iuliano, Pagno, Miceli, Guida, Rizzo, Nocerino, Primicile, Onda, D'Alessio, Pugliese. All.: Caneo

Monopoli (3-4-3): Perina; Ferrini, Fornasier, Angileri; D'Agostino (57’ De Santis), Iaccarino (46’ Hamlili), Vassallo (57’ De Risio), Viteritti; Borello, Santaniello (46’ Spalluto), Starita (76’ Simone). A disp.: Botis, Dibenedetto, De Paoli, Fazio, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Riccardi, Peschetola. All.: Tomei

Arbitro: Centi di Terni

Marcatori: 44’ Ferrini (M)

Ammoniti: Angileri (M)