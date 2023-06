Turris, si pensa alla separazione con mister Fontana

Strade pronte a dividersi per il futuro. Sono queste le ultime sensazioni sul rapporto tra la Turris e Gaetano Fontana. Il tecnico, subentrato a stagione in corso e protagonista dell’impresa salvezza dei Corallini, potrebbe non continuare la sua esperienza a Torre del Greco. Il confronto tra l’allenatore e il club di Antonio Colantonio non avrebbe dato esito positivo in termini di vedute, dunque la separazione potrebbe essere la soluzione definitiva. Nonostante il rinnovo scattato con la permanenza in Serie C, il trainer di Catanzaro è vicino a salutare la Turris. Le parti dovranno trovare l’accordo per la rescissione consensuale. Con il suo arrivo in Campania, Fontana ha contribuito al raggiungimento del traguardo salvezza: 18 partite alla guida della prima squadra per un totale di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte per un bilancio complessivo di 14 gol fatti e 19 subiti.