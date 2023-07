La Turris saluta Leonetti e Perina, nuove idee per Giugliano e Juve Stabia. Sorrento, un addio e due ipotesi di rinnovo

Nuova stagione ufficialmente iniziata, al via anche la finestra estiva per i trasferimenti. La Turris, dato l’ok per la campagna abbonamenti, lavora sul fronte allenatore. Con l’addio sempre più probabile di Gaetano Fontana, per la panchina spunta il ritorno di Bruno Caneo. Tuttavia, manca ancora l’accordo con il tecnico protagonista della stagione per la risoluzione e, dunque, c’è attesa sugli sviluppi. Il club corallino spera di sbloccare la situazione quanto prima e nel frattempo saluta alcuni calciatori dell’ultima annata. Terminati i prestiti di Haoudi, Boccia, Rizzo, Ercolano, Schirò e Ruffo Luci, mentre per Leonetti e Perina è addio dopo la scadenza naturale del contratto. Sul forte attaccante c’è la concorrenza di tantissime squadre di Serie C, il portiere invece è stato scavalcato da Fasolino nelle recenti gerarchie e si prospetta un ritorno in Puglia. Non mancano le idee di mercato per il sodalizio di Torre del Greco che, intanto, ha comunicato l’ok per l’iscrizione: “La S.S. Turris Calcio comunica che in data odierna, dopo l'esame della Co.Vi.Soc. per quanto riguarda i criteri legali, economico-finanziari nonché infrastrutturali, ha ottenuto la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato 2023/24 di Lega Pro”.

Anche per il Giugliano è arrivato il via libera: “Il Giugliano Calcio 1928 informa che da oggi, sabato 01/07, inizia ufficialmente la nuova stagione sportiva, dopo aver ottenuto brillantemente da parte della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024. La società nella persona della Presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro e del Vicepresidente Renato Mazzamauro, intende ringraziare tutti gli enti preposti, dalla Lega Pro alla commissione Co.Vi.So.C., oltre che il Segretario Generale Luca Espinosa e ogni singola componete del club che lavora quotidianamente con costanza e abnegazione”. Anche per i Tigrotti, come per la Juve Stabia, si sono chiuse le avventure dei giocatori arrivati a titolo temporaneo. L’ultima idea per la squadra allenata da Raffaele Di Napoli sarebbe Carmine Giorgione, centrocampista dell’Albinoleffe. Per le Vespe, intanto, continua il pressing delle categorie superiori per Davide Barosi: l’estremo difensore, dopo la Juve Stabia, è finito nel mirino dell’Ascoli. Per l’attacco spunta l’ipotesi Leonardo Candellone. Il Sorrento ha annunciato il main sponsor per la prossima stagione: sarà ancora MSC. Per Eric Herrera non proseguirà l’avventura in rossonero, mentre Gianmarco Todisco e Francesco Pio Petito potrebbero continuare sul suolo costiero.