Turris, è la settimana del ritorno in campo: domani start alla stagione, allenamento di venerdì aperto ai tifosi

Serie C Girone C

La Turris si avvicina al ritorno in campo per lo start ufficiale alla stagione sportiva 2023/24. La squadra corallina si ritroverà domani, martedì 18 luglio, nel tardo pomeriggio presso lo Stadio Amerigo Liguori per i test fisici e le consuete visite mediche. Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio invece il gruppo, agli ordini di mister Bruno Caneo, svolgerà due allenamenti quotidiani: il raduno e le prime sedute saranno a porte chiuse. Venerdì 21 è previsto un solo allenamento, aperto al pubblico. Al termine ci sarà il trasloco a Montella per il ritiro estivo.