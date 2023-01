Turris-Giugliano, il derby è stato anticipato: cambia l'orario della partita

Serie C Girone C

Cambia l'orario della partita tra Turris e Giugliano, arriva la comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro. Il derby, valido per la quinta giornata di ritorno e in programma il prossimo 29 gennaio allo Stadio Amerigo Liguori, è stato anticipato per il primo pomeriggio: "La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le societa? interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.119/DIV del 16.12.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: Turris-Giugliano domenica ore 14.30".