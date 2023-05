La Turris e il ritorno di Franco: dalla salvezza alla possibile permanenza

La stagione della Turris si è conclusa da settimane, la salvezza è arrivata con un turno d’anticipo. Per l’ufficialità della permanenza in categoria, i Corallini hanno atteso il verdetto dell’esito del Monterosi per la restituzione dei due punti. Reclamo non accolto e squadra di Torre del Greco che si è garantita un posto nel campionato di Serie C. La società è già all’opera in vista della prossima annata, si cercherà di non ripetere più gli errori commessi negli ultimi mesi. L’arrivo di mister Gaetano Fontana in panchina, con un lavoro meticoloso durante gli allenamenti, è stato provvidenziale per risollevare le sorti dell’ambiente. Il percorso complicato per il club è terminato con il raggiungimento dell'obiettivo, adesso però si attende la decisione del patron Antonio Colantonio. Il numero uno, che nelle scorse settimane aveva avanzato la scelta delle dimissioni a fine competizione, deve sciogliere il nodo sulla presidenza. Poi si penserà a programmare gli impegni estivi e ad allestire l’organico per affrontare il futuro.

Chi ha dato un contributo importante per la conquista della salvezza potrebbe restare agli ordini della Turris. Tra i vari profili c’è quello di Daniele Franco, ritornato a vestire la casacca corallina dopo una parentesi tutt’altro che felice con l’Avellino. Il centrocampista, di proprietà biancoverde, si è rivelato un valido rinforzo invernale ed ha alzato il tasso tecnico della squadra. Tuttavia, il cartellino appartiene ancora al sodalizio irpino che, al lavoro per un ripulisti generale, potrebbe decidere di aprire alla cessione. Il direttore generale della Turris, Daniele Flammia, in una recente intervista, ha espresso ottime parole nei confronti del calciatore, confermando l’idea di voler affrontare l’argomento. L’ipotesi della dirigenza sarebbe quella di confermare Franco nella rosa della prossima stagione.