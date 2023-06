Turris, con o senza Fontana? Atteso un confronto tra club e allenatore

Una salvezza diretta sul campo che ha messo la parola fine a un campionato difficile. La Turris è chiamata a progettare la nuova stagione sportiva e, in vista altresì della documentazione da presentare per l’iscrizione, lavora a fari spenti. Un futuro societario che attende novità nelle prossime ore, poi si penserà anche alle questioni relative al campo. Tra conferme, saluti e il calciomercato che si avvicina, il club corallino dovrà dare risposte per quanto concerne la guida tecnica della prima squadra. Tutt’altro che certa la permanenza di mister Gaetano Fontana, nonostante l’opzione di rinnovo scattata dopo l’obiettivo permanenza Serie C raggiunto. L’ipotesi di una separazione anticipata non è da scartare, ma la questione sarà più chiara soltanto dopo un summit che ci sarà tra le parti. La scadenza del contratto è fissata a giugno 2024, solo il vertice tra proprietà e allenatore - in programma nei prossimi giorni - definirà la situazione. L’arrivo di mister Fontana a Torre del Greco è stato decisivo: con praticità, idee e concetti, il trainer ex Imolese ha aiutato la Turris ad uscire dalla complicata posizione di classifica e a salvarsi senza passare dagli spareggi.