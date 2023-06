Svolta Turris, avviata una collaborazione: "Da oggi un valido contributo per la prossima stagione"

Serie C Girone C

Passo importante verso la prossima stagione sportiva. Dopo aver allontanato i rumors, la Turris annuncia l’inizio di una partnership in vista del futuro. Il Presidente Antonio Colantonio, con una breve nota ufficiale, ha comunicato l’intesa con Mario Alessandro Russo, imprenditore che aiuterà il progetto corallino: “Sono lieto di annunciare una novità importante per quanto riguarda la nostra Turris. Da oggi è iniziata una proficua collaborazione con l’imprenditore Mario Alessandro Russo che, con la sua azienda Gesan, darà un contributo nella prossima stagione sotto forma di sponsor. A nome di tutta la società Turris do il benvenuto a Mario, con l’auspicio che questa collaborazione possa essere foriera di soddisfazioni per i colori rosso corallo”.