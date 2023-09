Turris, Caneo: "Serve una partita attenta, Giannone è motivato. Benevento? Non sarà al top". E il ds Primicile fa il punto sul mercato

La Turris scenderà in campo domani per la prima giornata del Girone C di Serie C. Per il nuovo corso corallino c'è subito un test probante da affrontare: allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco arriva il Benevento di Matteo Andreoletti. Nella conferenza stampa di presentazione, è intervenuto il direttore sportivo Rosario Primicile che ha fatto il punto dopo la fine del mercato: "Gli ultimi due acquisti erano già in programma durante il ritiro estivo, con il mister abbiamo fatto anche delle valutazioni. Saccani è un ragazzo che avevamo già cercato negli anni passati, anche ad inizio anno ci sono stati dei contatti ma ha avuto un problema, poi alla fine siamo riusciti ad ingaggiarlo, anticipando la folta concorrenza. Può giocare da quarto sia a destra che a sinistra, ha una gamba importante e buona struttura, ha dei parametri adatti al mister. Matera ha caratteristiche che mancavano nella nostra rosa, abbina molto bene le due fasi, è bravo tecnicamente ed è un giocatore dinamico. L'avevo cercato inizialmente, ma non era in uscita da Avellino. Quando c'è stata l'occasione, abbiamo trovato l'accordo. Non dobbiamo dimenticare gli accordi con due giovani come Musumeci, è un ragazzo sul quale lavorare, e Onda, reduce dall'esperienza con la Gelbison. Rizzo e Zampa? Il calcio è questo. Sono stati valutati durante l'estate, insieme al mister abbiamo fatto delle scelte. I due ragazzi non fanno parte del progetto tecnico, abbiamo comunicato la nostra decisione una settimana prima. Ci siamo messi all'opera con i loro entourage, abbiamo trovato l'opportunità di farli giocare altrove, hanno rifiutato proposte importanti e anche più vantaggiose rispetto a quelle della Turris. Ad oggi sono fuori dalla rosa e dalla lista, non sono impiegabili per le gare ufficiali. Permanenza di Frascatore? Si sono dette tante cose. Ci sono stati degli approcci, con il Cesena che ha fatto un sondaggio ma mai una proposta scritta. Mi sono sentito con il loro direttore due settimane fa, ieri sono stato a Milano e non c'è stata nessuna proposta. Se ci fosse stata l'opportunità, anche d'accordo con il ragazzo, ne avremmo parlato e valutato. È contento di restare, si sta allenando ed è un professionista. Siamo disposti per il rinnovo, ma ora pensiamo alla gara contro il Benevento".

Spazio poi a mister Bruno Caneo che torna a guidare la Turris in una partita ufficiale: "Partenza aggressiva contro il Benevento? Abbiamo sempre individuato nei principi di gioco e nell'identità della squadra questa caratteristica, oltre la forza dell'avversario. La nostra deve essere un'azione aggressiva, intraprendente e propositiva. Dobbiamo fare una partita attenta, loro hanno qualità e fisicità importante, dobbiamo contrastare le loro peculiarità con le nostre modalità. Differenze rispetto alla Turris di due anni fa sul piano realizzativo? Lo valuteremo durante le partite e nel corso della stagione. Due anni fa nessuno pensava che alcuni calciatori potessero arrivare in doppia cifra già a dicembre. Ho gran fiducia negli attaccanti a disposizioni, ho un parco avanzato importante e in crescita. C'è voglia di confrontarsi e di svolgere il proprio dovere nel migliore dei modi, ovvero fare gol. Rosa? È una squadra più completa e larga, ci sono elementi che possono entrare in qualsiasi momento della partita e risolverla. Sono contento del lavoro svolto e del gruppo che si sta formando. Bisogna giocare sempre con la mentalità giusta e con la massima applicazione, avendo rispetto per le qualità degli avversari. Benevento? Per me è una squadra completa ma non affinata. Hanno avuto dei problemi, ci sono stati cambiamenti e sono in continua evoluzione. Credo che abbiano delle problematiche di amalgama durante le prime gare di campionato, c'è bisogno di tempo per assimilare i nuovi concetti. Giannone? L'ho ritrovato motivato, ha saltato dieci giorni di preparazione a causa di un'infiammazione. È tranquillo e sereno, credo abbia voglia di emergere dopo una stagione difficile".