Turris, Caneo: "Sono tornato a casa, ma ho sempre mantenuto i contatti con la società. Squadra? Ecco cosa cerco"

La Turris ha scelto il suo allenatore, si riparte da Bruno Caneo. Il tecnico di Alghero affronterà la sua seconda avventura a Torre del Greco. Questa sera, nella sala stampa dello Stadio Liguori, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione. Il primo a prendere la parola è stato il Presidente Antonio Colantonio: “Siamo di nuovo qui dopo un finale di campionato tribolato, la Turris ha cercato di creare un nuovo progetto perché quello dello scorso anno è naufragato. Eravamo partiti con intenzioni importanti. In questa stagione proveremo a costruire una squadra che possa far divertire e che torni ad essere un esempio per tutta la Serie C. Ecco il motivo del ritorno di Caneo in panchina. È inevitabile e indiscutibile che il calcio che abbiamo espresso con il mister è stato bellissimo. Cercheremo di creare quell’organico giusto per disputare una stagione piena di divertimento e che ci possa far rimanere in questa prestigiosa categoria. Vogliamo tenerci stretto quello che abbiamo conquistato. Cosa è cambiato in questo mese? Sono cambiate le persone, come quelle presenti questa sera, diverse da quelle dello scorso anno. Tante cose mi hanno fatto cambiare idea, c’è volontà di fare cose diverse e non farle da soli. C’è gruppo e sinergia, questo mi aiuterà a portare avanti gli obiettivi. Istituzioni? Vanno benissimo. Devo dire la verità: la prima telefonata del nuovo sindaco credo sia stata fatta a me, ha dimostrato vicinanza al club. Prima c’era un rapporto forte, oggi è fortissimo. Quando ho detto quelle cose a maggio, c’era un’altra situazione. Non mi va di parlare di trattative o di persone non presenti, ma sono state dette tante inesattezze. Mio fratello mi ha dato la forza, l’azienda va tutelata. Oggi la Turris è iscritta al campionato di Serie C, senza nessun problema o esitazione. Scelta Caneo? Il suo addio mi ha fatto capire che non doveva andare via, quello è stato il momento. È giusto perché il mondo del calcio è così, i dipendenti girano troppo velocemente. Il mister ha l’ambizione e questo è uno dei motivi che l’ha riportato qui. Aveva lasciato bene, ci eravamo lasciati con diversi obiettivi, avevamo condiviso la scelta. Adesso si è palesata la scelta di iniziare un nuovo percorso.

Spazio poi per mister Caneo, che torna a guidare la Turris dopo la breve parentesi con il Padova: “Sono tornato a casa, questo è il senso d’appartenenza. Ho vissuto mesi importanti, è stata l’esperienza più importante che ho vissuto da allenatore. Credo nel progetto di questa società, dobbiamo cercare di fare qualcosina in più, facendo i passi dovuti. Ringrazio la proprietà per quest’opportunità di tre anni, non è facile stabilire un legame così duraturo in queste categorie. Questo mi permetterà di lavorare in serenità, dobbiamo migliorare le strutture di squadra, vogliamo dare l’immagine di una squadra volitiva e che si fa rispettare, dobbiamo trascinare i nostri tifosi, in casa e in trasferta. Due anni fa, quando vedevo quelle foto che lo Stadio Liguori era circondato da tifosi, pensavo fosse un fotomontaggio: non avevo mai visto nel mio percorso un pubblico così numeroso. Mi aspetto che la gente torni, ma questo dipende da noi e dalle nostre prestazioni. Dobbiamo invogliare i tifosi a seguire la Turris. Sono contento di essere tornato, qui c’è un progetto di prospettiva importante. Tatticamente pensiamo di poter superare i primi problemi di ambientamento dei calciatori, sicuramente arriveranno dei calciatori funzionali e giovani, con voglia e prospettiva. Bisogna aver fame, determinazione e cercare sempre obiettivi in alto a livello individuale. Nel collettivo questa forza genera energia e porta più sostanza. Penso che la sintonia si possa trovare in breve tempo. Siamo qui per aiutare e crescere, dev’essere un credo unico, la filosofia dev’essere la nostra: serve un connubio importante. Squadra in ritiro? Mi aspetto di avere a disposizione l’80% della rosa definitiva per arrivare a gennaio. I cambiamenti ci possono stare, dobbiamo essere attenti e bravi sulle qualità dei calciatori che ci serviranno. Esperienze? Sarà diversa rispetto alla mia prima avventura qui a Torre del Greco. Quella è stata una sfida che abbiamo vinto insieme. Il calcio cambia continuamente, questo porta una crescita, anche per la società. Adesso c’è un programma a lunga scadenza, qui c’è una base notevole e voglio lasciare qualcosa d’importante. Ma devo dire la verità, non sono mai andato via perché sono rimasto in contatto con tutti. Ero sempre presente, non fisicamente ma con la testa. Spero di fare qualcosa di buono. Oggi vogliamo dare stabilità e solidità alla squadra, proveremo a dare filo da torcere alle altre e non ci tireremo indietro in termini di obiettivi. Puntiamo al miglioramento, a livello calcistico e societario. La mentalità però dev’essere la stessa del passato, c’è bisogno di determinazione e fame. Punto molto sull’aspetto motivazionale individuale. Caneolandia? È stimolante, la squadra deve avere la mentalità giusta, deve farsi rispettare. Bisogna trasformare le energie nella volontà di essere protagonisti. Voglio una squadra motivata, tosta, aggressiva, dinamica e intraprendente”.