Turris, campagna abbonamenti al via dal 3 luglio: modalità e prezzi

Serie C Girone C

La Turris si prepara ad affrontare il quarto campionato consecutivo in Serie C. Dopo aver presentato tutta la documentazione per l’iscrizione, il club sta lavorando per la scelta del mister in panchina. Con Gaetano Fontana al passo d’addio, i Corallini sono alla ricerca di un altro profilo al quale affidare la gestione tecnica. Questa mattina, la società di Torre del Greco ha dato il via anche alla campagna abbonamenti:

“La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dal 3 luglio, è possibile acquistare l’abbonamento per la stagione calcistica 2023/24 di Lega Pro. Chi ha sottoscritto l’abbonamento nella scorsa stagione, avrà una prelazione sulla conferma dello stesso posto a sedere (oppure effettuare un cambio) fino al 14 luglio. I nuovi abbonati non possono, in virtù di tale prelazione, scegliere una postazione occupata da chi è in possesso del vecchio abbonamento. Potranno farlo esclusivamente dopo il 14 luglio qualora il posto scelto non sia stato confermato da chi ne aveva diritto entro quella data. Gli abbonamenti 2023/24 saranno acquistabili presso la segreteria dello stadio “Amerigo Liguori” a partire dal 3 luglio tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 tranne il sabato e la domenica. Nell’arco dell’intera stagione saranno previste due giornate coralline: una nel girone d’andata e l’altra in quello di ritorno”.

Di seguito, i prezzi: