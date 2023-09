La Turris all'esame Benevento: è il giorno dell'esordio. Le possibili scelte e dove guardare la partita

Un nuovo corso per una vecchia conoscenza. La Turris riparte, è il giorno della prima partita ufficiale. Dopo un lungo pre-campionato per preparare nel migliore dei modi la nuova stagione, andato in scena tra Montella e Torre del Greco, i Corallini si presentano ai nastri di partenza tirati a lucido. Archiviata la deludente passata annata, la società ha deciso di ripartire da un tecnico che molto bene aveva fatto nella sua prima esperienza nel club: Bruno Caneo. Questa sera, al rientro allo stadio Amerigo Liguori per la prima giornata del campionato, il trainer di Alghero tornerà a guidare la squadra campana in un impegno con in palio una posta importante. Concetti di gioco chiari nelle idee dello staff, il mister punta a una coralità che va ad integrarsi con trame propositive e recuperi rapidi. Nel fortino della Turris però arriva una squadra esperta e rodata, ma assente dalla Serie C dalla stagione 2015/16, campionato che l’ha promossa nelle categorie più alte. Prima lo scenario cadetto, poi la Serie A e risultati storici contro formazioni dall’elevato blasone, italiano ed europeo. Le difficoltà dell’ultimo anno hanno riportato la Strega a dover affrontare nuovamente la Lega Pro, il patron Oreste Vigorito ha deciso di affidare il compito della ricostruzione al direttore tecnico Marcello Carli. Prima un repulisti, poi una rivoluzione: il nuovo gruppo giallorosso, in attesa di migliorare la condizione, è candidato a stare nei piani alti della classifica.

La Turris proverà a dire la sua, sfruttando anche il fattore casalingo e il momento di forma non esaltante a questo punto del campionato. Caneo, alla vigilia, tiene alta la concentrazione e, allo stesso tempo, premia la rosa a disposizione: “Dobbiamo fare una partita attenta, loro hanno qualità e fisicità importante, dobbiamo contrastare le loro peculiarità con le nostre modalità. Ho una squadra più completa e larga, ci sono elementi che possono entrare in qualsiasi momento della partita e risolverla. Sono contento del lavoro svolto e del gruppo che si sta formando”. Non manca un passaggio sul Benevento: “Per me è un avversario completo, ma non affinato. Hanno avuto dei problemi, ci sono stati cambiamenti e sono in continua evoluzione. Credo che abbiano delle problematiche di amalgama durante le prime gare di campionato, c'è bisogno di tempo per assimilare i nuovi concetti”. Gli fa eco il collega Andreoletti che, alla vigilia, ha espresso il suo pensiero, considerando anche il mercato: “Sono molto soddisfatto, il club è molto serio e ogni decisione è concordata. Ho una squadra di soldati, pronti a battagliare a partire da domani. Campo in sintetico? Non mi preoccupa molto. Dobbiamo adattarci in fretta. Dubbi di formazione? Non credo di avere problemi, alleno una rosa ampia e di qualità. A centrocampo abbiamo qualche problema in più per una questione di sfortuna. In quella posizione abbiamo Agazzi, Alfieri, Kubica, Agnello che, come tutti, ha trovato delle difficoltà contro il Picerno. In settimana abbiamo lavorato molto, c’è anche l’ipotesi della difesa a tre, ci stiamo ragionando”.

Incognite di formazione, come grande classico della vigilia, per la Turris. Caneo non dovrebbe discostarsi dal suo undici tipo: 3-4-3 che potrebbe trasformarsi in un 3-4-2-1. Frascatore, tra i più chiacchierati delle ultime settimane a causa delle sirene di mercato, è in ballottaggio con Esempio. Cocetta e Miceli si candidano ad una maglia dal primo minuto a protezione della porta di Fasolino. Soltanto panchina per l’ultimo arrivato Matera, Franco e Scaccabarozzi dovrebbero piazzarsi in mediana. Cum viaggia verso la titolarità a destra, il ritrovato Contessa leader a sinistra. Nel tridente, Maniero scatta per il ruolo di prima punta, testa a testa tra D’Auria e De Felice. Riflettori su Giannone, deciso a riscattare l’opaca annata passata: “L’ho ritrovato motivato, ha saltato dieci giorni di preparazione a causa di un'infiammazione. È tranquillo e sereno, credo abbia voglia di emergere dopo una stagione difficile”. Tante assenze e qualche dubbio per Andreoletti, il suo Benevento deve fare a meno di ben otto calciatori. Tello e Karic, protagonisti sul mercato fino alle battute conclusive del primo settembre, restano a casa. Out anche Improta per un problema fisico e Marotta per squalifica. La Strega potrebbe rispondere con la difesa a tre, a confermarlo proprio l’allenatore giallorosso in conferenza. In attacco, Ferrante - approdato pochi giorni fa in Campania - è in vantaggio su tutti per un posto nell’undici di partenza. Spazio altresì per Ciano in avanti, lo stesso Simonetti potrebbe debuttare in mediana con Pinato. Berra, Meccariello e Capellini verso una casacca dal primo minuto in difesa.

Sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 a dirigere il match tra Turris e Benevento, in programma domenica sera. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lipari di Brescia e Consonni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Viapiana di Catanzaro. Il match, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 253. In streaming, invece, su Sky Go e Now Tv.