Il Giugliano si ferma a Taranto, Kanoute decide il match allo scadere

Battuta d’arresto per il Giugliano, si ferma la striscia positiva dei gialloblù. Beffa nel finale per la squadra di Valerio Bertotto che cade allo stadio Erasmo Iacovone contro il Taranto di Ezio Capuano: decide un gol di Kanoute allo scadere.

Bastano pochi secondi ai rossoblù per creare la prima occasione pericolosa, Simeri riceve da Fiorani e sfiora il bersaglio con una conclusione larga. Le due squadre duellano su tutti i palloni, i tigrotti provano a rispondere con Balde ma il suo tentativo trova l’opposizione della difesa. Al 19’ Salvemini stacca di testa dopo una giocata di Ciuferri, la deviazione finisce sul fondo. Partita che vive di capovolgimenti di fronte, al 21’ ci prova Ferrara sugli sviluppi di un calcio d’angolo mentre sul versante opposto Maselli impegna la retroguardia locale. Lampo di Ciuferri alla mezz’ora, Vannucchi neutralizza. Il primo tempo si chiude con un’iniziativa di Luciani, il punteggio resta inchiodato.

Al rientro in campo l’ex Juve Stabia fa partire un tiro che risulta distante dalla porta. Al 48’ De Rosa pennella per Romano che cerca di sorprendere il portiere avversario con un’incornata, Vannucchi risponde. Per il Taranto si registra un’acrobazia di Simeri al 56’, nessuna difficoltà per Russo. Al 62’ Menna scodella, Romano impatta di testa e manda di un soffio alto. Gli uomini di Capuano tentano di farsi vedere in attacco con Valietti al 66’ e con Ferrara al 74’, i gialloblù rispondono con una buona organizzazione. Soltanto nel finale i rossoblù trovano la giocata vincente con Kanoute che raccoglie il cross di Ferrara, anticipa Yabre e batte Russo all’89’.

Il tabellino

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Enrici, Miceli, Luciani; Fiorani (70’ Zonta), Calvano (70’ Ladinetti), Ferrara, Mastromonaco (53’ Valietti); Kanoute, Simeri (59’ De Marchi), Orlando (53’ Bifulco). A disp.: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro. All.: Capuano

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano (91’ Oviszach), Maselli, De Rosa; Ciuferri (80’ De Sena), Salvemini, Balde. A disp.: Baldi, Coprean, Oyewale, Gladestony, Berardocco, Grasso, Boccia, Valdesi, Scognamiglio. All.: Bertotto

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Marcatori: 89’ Kanoute (T)

Ammoniti: Simeri, Luciani (T), Cargnelutti, Menna, Balde (G)