Sorrento nel segno della continuità, è ufficiale: si riparte da Maiuri e Amarante

Serie C Girone C

La stagione del Sorrento si è chiusa appena due settimane fa con la sconfitta contro il Sestri Levante nella finale della Poule Scudetto. L'annata dei rossoneri è comunque stata la più significativa e dolce della storia recente del club: nell'ultima giornata di campionato è arrivato il sorpasso sulla Paganese in vetta alla classifica e la meritata promozione in Serie C. In vista del ritorno nella competizione professionistica, il sodalizio costiero ha deciso: si riparte nel segno della continuità e dunque si sono registrate ufficialmente le prime conferme. Il tecnico Vincenzo Maiuri, come annunciato dalla società, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Allo stesso modo, il direttore sportivo sarà ancora Alessandro Amarante:

"Nel solco della continuità, il Sorrento Calcio 1945 è lieto di comunicare che il tecnico Vincenzo Maiuri ha rinnovato il suo accordo con la società rossonera per altre due stagioni e sarà dunque alla guida del Sorrento fino al 30 giugno 2025. Allo stesso modo, nell’annata che segna il ritorno del club tra i professionisti, il direttore sportivo sarà ancora Alessandro Amarante. Vincenzo Maiuri è arrivato a Sorrento nel corso del campionato di Serie D 2018/2019 e dopo aver conquistato la salvezza ha guidato la squadra anche nella stagione successiva quando lo stop ai campionati imposto dal Covid-19 frenò la rincorsa alla vetta del Sorrento. Tornato allo stadio Italia all’alba della scorsa annata, è stato artefice della storica promozione ottenuta ad Angri il 7 maggio. Alessandro Amarante, già responsabile scouting del settore giovanile del Cesena, è sbarcato a Sorrento la scorsa estate dopo la parentesi con il Pisa ed una lunga esperienza con il Portici. Iscritto da quest’anno nell’albo dei direttori sportivo professionisti, ha allestito la squadra che ha centrato la promozione in Serie C. A lui sarà affidato il compito di creare il gruppo che rappresenterà i colori rossoneri nel campionato che inizierà il prossimo 27 agosto".