Neve in campo e derby napoletano posticipato, le ultime da Potenza

Serie C Girone C

“Il calcio d’inizio di Sorrento-Turris, in programma alle ore 14, è stato posticipato”, è quanto comunicato dal club corallino a pochi minuti dallo start del derby allo stadio Viviani. Neve sul manto erboso dell’impianto di Potenza, che accoglie gli impegni interni della squadra costiera. Nonostante il meteo favorevole e gli addetti al lavoro in azione in mattinata per migliorare le condizioni del terreno di gioco, si attenderà ancora. Dopo un nuovo sopralluogo del direttore di gara e delle due squadre, il match prenderà il via alle ore 14.45.