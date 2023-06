Il Sorrento torna a Roccaporena, definite anche le date del ritiro estivo

Pochi giorni separano il Sorrento dal ritorno in campo. La squadra rossonera, archiviata l’ultima stagione, è pronta a prepararsi per il debutto nel campionato di Serie C. Il club costiero torna tra i professionisti e, in vista di un’annata che si prospetta complicata considerate le avversarie da affrontare, si è già portato avanti con il lavoro. Ufficializzate le permanenza del direttore sportivo Amarante e di mister Maiuri, il Sorrento ha annunciato anche la sede e le date del ritiro. “Si torna sempre dove si è stati bene”, questo il messaggio della società che, come accaduto un anno fa, ha scelto Roccaporena come location per la preparazione estiva. La frazione di Cascia, in Umbria, accoglierà la brigata: si tratta “di un ritorno a casa” per i campani. Il ritiro nella località in provincia di Perugia si svolgerà dal 24 luglio al 12 agosto.