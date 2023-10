Il Sorrento vuole sbloccarsi, oggi la sfida con il Messina: le probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio della scorsa settimana ha portato maggiore tranquillità in casa Sorrento. Messa alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia, con mister Vincenzo Maiuri che si è affidato a tantissimi giovani nella gara persa mercoledì sul campo del Foggia, la squadra costiera è impegnata al Viviani di Potenza alle 14.00 per affrontare il Messina, compagine reduce dal successo di misura contro l’Avellino. Gaetano Vitale, calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club: “Con il Picerno abbiamo giocato per 60’ bene. Poi abbiamo abbassato un po’ l’intensità, ma è stato importante portare il risultato a casa, era l’aspetto che contava di più. Messina? Può essere considerato uno scontro, ma siamo alla settima giornata, non sarà decisiva, ma dobbiamo vincere per cercare di sbloccarci mentalmente. Il pareggio di domenica ci ha aiutato, soprattutto per muovere la classifica. Con una vittoria eventuale di domenica, avremmo conquistato quattro punti in due settimane. Abbiamo la fiducia di tutto l’ambiente, dello staff e della società”.

Sarà ancora 4-3-3 per il Sorrento con Marcone in porta e il tandem Todisco-Loreto sulle corsie. Al centro c’è ancora Blondett, mentre resiste il ballottaggio tra Panelli e Fusco. A centrocampo potrebbe rivedere La Monica dal 1’, mentre da valutare la presenza di Martignago che ha saltato l’impegno contro il Picerno. In avanti potrebbe spuntarla di nuovo Ravasio, in gol nell’ultima giocata. Dubbio tra Scala e Petito nel ruolo di esterno nel tridente. A specchio la squadra di Modica che deve sciogliere l’incognita Ortisi-Tropea e Ferrara-Pacciardi in difesa. Scafetta più di Franco a centrocampo, Ragusa in vantaggio su Cavallo. La partita Sorrento-Messina, con fischio d’inizio alle 14.00, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 252. In streaming invece su Sky Go e Now.

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; Vitale, De Francesco, La Monica; Badje, Ravasio, Petito. All.: Maiuri

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Firenze, Scafetta, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. All.: Modica