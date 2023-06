Sorrento-Maiuri, il matrimonio prosegue: intesa per il prolungamento

Una conferma arrivata subito dopo la promozione in Lega Pro e durante il percorso nella Poule Scudetto. Il Sorrento, tra le rivelazioni dell’ultimo campionato, ha chiuso la strepitosa stagione con la sconfitta nella finalissima - per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di Serie D - contro il Sestri Levante. Tuttavia, il traguardo più importante, ovvero la vittoria del campionato, è stato tagliato nella giornata finale in rimonta sulla Paganese. Un risultato sportivo notevole per i rossoneri che ritornano nel professionismo dopo una lunga assenza. Il salto di categoria è stato il giusto premio per il lavoro costante del gruppo, guidato magistralmente da Vincenzo Maiuri. Il tecnico, già nelle scorse settimane, è stato confermato dalla società e dalla dirigenza: certezza per il club, il trainer ex Casertana e Cavese continua meritatamente la sua avventura al timone della prima squadra. Secondo gli ultimi rumors, le parti hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto. Maiuri si legherà ulteriormente al Sorrento con un biennale, previsto un adeguamento che certifica lo straordinario svolto in questi mesi.