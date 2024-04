Il Sorrento piega il Latina, ritrova la vittoria e torna in zona playoff

Il Sorrento batte il Latina allo stadio Viviani di Potenza e torna alla vittoria in campionato. La squadra di Vincenzo Maiuri, reduce da tre punti nelle ultime sette partite, ritrova il successo che mancava dallo scorso 19 febbraio. Tris rifilato alla brigata di Gaetano Fontana e argomento playoff di nuovo attuale, agganciato il Foggia in classifica.

La partita si apre con un sussulto di D’Orazio, complice un pallone perso in uscita dai padroni di casa, e con un guizzo di Crecco dalla sinistra. La risposta dei rossoneri è targata Ravasio al 6’, ma l’arbitro ferma l’azione per fuorigioco. Al 14’ brivido per i nerazzurri su un traversone di Loreto, Cortinovis anticipa Martignago e rischia l’autogol. Il risultato si sblocca al 16’. Loreto serve il compagno in maglia numero 10: cross in area dove Ravasio colpisce di testa e insacca alle spalle di Guadagno. La reazione del Latina è timida, il Sorrento continua a sviluppare il suo gioco e sfiora il secondo gol poco dopo la mezz’ora. Chance per La Monica che svetta e impegna Guadagno. Nell’altra metà campo Albertazzi è chiamato agli straordinari sulla deviazione di Mastroianni, innescato da D’Orazio. Al 38’ tiro di Cuccurullo dal limite dell’area, Guadagno respinge. L’ultima occasione della frazione iniziale porta la firma ancora di Mastroianni con il destro, Albertazzi sale in cattedra con il secondo intervento importante del match.

Al rientro in campo per la ripresa, i costieri trovano il raddoppio. Vona manca l’intervento e Ravasio pesca Martignago: l’attaccante controlla e con il destro sorprende Guadagno. Al 50’ Vitale ha l’opportunità per mettere in cassaforte il risultato, ma davanti all’estremo difensore cerca il dribbling e l’azione sfuma. Al 54’ i nerazzurri tentano di riaprire la sfida con una botta di Crecco che si spegne sull’esterno della rete. Sul capovolgimento di fronte Guadagno fa una grande parata sulla conclusione di Martignago, abile a saltare Cortinovis. Al 61’ Badje viene steso in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta De Francesco che non sbaglia e ipoteca il dodicesimo successo in campionato per gli uomini di Maiuri. Il confronto non ha molto altro da dire, sono pochissime le emozioni nel finale. Il Sorrento amministra ma non riesce a mantenere l’imbattibilità: il Latina accorcia all’82’ con Fabrizi, termina 3-1 al “Viviani”.