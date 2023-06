Sorrento iscritto alla prossima Lega Pro. Due top club di Serie D su Herrera

Il Sorrento si affaccia alla Serie C. In attesa di stilare i programmi estivi e di annunciare la permanenza di Vincenzo Maiuri in panchina, il sodalizio rossonero rende noto di aver formalizzato l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro , secondo le modalità previste dalle vigenti normative. Così la società attraverso i canali ufficiali: “Il club ringrazia il socio Paolo Durante per aver provveduto a quanto necessario per adempiere agli oneri richiesti per poter prendere parte alla Lega Pro 2023/2024. Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 srl coglie l’occasione per rinnovare l’invito agli imprenditori ed alle forze economiche del territorio costiero a stringersi intorno al progetto rossonero per il ritorno nel calcio professionistico. In rampa di lancio sia la nuova campagna marketing sia l'ambizioso programma di crowdfunding che consentirà di entrare a far parte della società attraverso l’acquisizione delle quote sociali, una vera e propria “equity” finalizzata al consolidamento della base partecipativa e finanziaria del club”.

Attorno all’ambiente costiero sono state accostate anche le prime indiscrezioni di mercato. Il centrocampista Eric Herrera, reduce da un grande campionato, è finito nel mirino di alcune squadre di Serie D. Secondo quanto raccolto, il classe 1992 ha dato piena disponibilità al Sorrento in vista della prossima stagione e la priorità è quella di indossare ancora la casacca rossonera. Sull’ex Paganese c’è da segnalare l’interesse di due top team, la Viterbese e la Casertana.