Il Sorrento ritrova la Serie C, domani l'esordio a Giugliano. Mister Maiuri: "Ci siamo preparati bene. Campionato? Un fattore può fare la differenza"

Manca sempre meno al ritorno in campo per il Sorrento. Dopo aver vinto il Girone G di Serie D ed aver sfiorato il Tricolore in Coppa Italia, la squadra di Vincenzo Maiuri debutterà nel nuovo campionato di Lega Pro. Il club costiero, che ritrova la terza serie nazionale, affronterà il Giugliano in trasferta allo stadio Alberto De Cristofaro. Il tecnico rossonero ha presentato il derby alla vigilia: “Ci siamo preparati bene per quest’esordio in campionato. C’e voglia, stimolo e spirito d’appartenenza. Sappiamo che non ci saranno partite facili, ma neanche le vogliamo perché sarebbe come cercare un qualcosa che non va nell’avversario. Siamo convinti di poter fare bene perché abbiamo qualità in squadra, abbiamo corsa e gamba, siamo una squadra giovane. Abbiamo inoltre tanta voglia di stare insieme: questo fattore, alla lunga, potrà fare la differenza perché quando si va in campo uniti e decisi, quel qualcosa che si cerca è più facile che arrivi. Quello che il gruppo ha fatto fino ad oggi ci ha lasciato contenti, è chiaro che adesso si entra finalmente a competere per i tre punti, non vediamo l’ora del fischio d’inizio di questo nuovo campionato. Mi premeva ringraziare quelle persone che ci hanno regalato la possibilità di giocare la Serie C e non sono con noi in questa stagione. Sono i giocatori che non sono stati riconfermati, ma sono stati fondamentali e determinanti per la conquista di questa Serie C. Li ringrazio singolarmente tutti quanti”. Domani sera, il Sorrento scenderà in campo con una maglia “special Edition” per celebrare il ritorno tra i professionisti.