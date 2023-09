Sorrento, il direttore sportivo Amarante: "Maiuri? Fiducia incondizionata, abbiamo letto illazioni prive di ogni fondamento"

Serie C Girone C

La nuova stagione del Sorrento si è aperta con tre sconfitte in campionato nelle prime quattro giornate. Appena un punto conquistato dalla formazione neopromossa che, tuttavia, ha dimostrato di sapersi adattare ad un contesto dal livello tecnico più alto. I rossoneri, reduci dalla vittoria del campionato di Serie D, non si sono allontanati dai concetti e dai principi dello scorso anno. Il tasso qualitativo dell'organico è stato notevolmente alzato e i ragazzi di Vincenzo Maiuri, in qualche partita, avrebbero meritato un risultato diverso. Ottime le prestazioni contro Giugliano, Audace Cerignola e Turris, dai due volti invece la prova offerta con l'Avellino. La classifica non premia, i costieri però hanno raccolto meno di quanto costruito in termini di gioco ed occasioni.

Nelle ultime ore, è circolata l'indiscrezione di un presunto ultimatum al tecnico. A fare chiarezza ci ha pensato il direttore sportivo, Alessandro Amarante, che ha smentito le notizie apparse dopo il ko del Viviani: "Siamo ovviamente dispiaciuti per questo inizio di stagione non positivo solo dal punto di vista dei risultati perché anche ieri - specie nei primi 45' - si è visto un ottimo Sorrento. Abbiamo letto illazioni prive di ogni fondamento e riteniamo necessario affermare a gran voce la fiducia incondizionata che nutre il club nei confronti di Maiuri che è stato capace di assembleare in poco tempo un gruppo per metà nuovo dandogli un'identità precisa che è quella messa in campo dal Sorrento in queste prime gare dice certamente meritavamo di raccogliere più punti e non solo gli elogi che ci sono arrivati da più parti".