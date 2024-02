Il Sorrento risponde al Crotone, 1-1 al Viviani. De Francesco sale a quota sei gol 

Il Sorrento fa un altro significativo passo verso il traguardo salvezza. La squadra di Vincenzo Maiuri conquista un punto contro il Crotone allo stadio Viviani di Potenza. Squali avanti con il gol di Tribuzzi al 23’, ci pensa il solito De Francesco (sesto gol in campionato) ad agguantare l’1-1 con un rigore nel finale di primo tempo. Settimo risultato utile consecutivo per i costieri che, al netto dell’obiettivo principale, consolidano l’ottava posizione, in piena zona playoff.

Equilibrio all’alba dell’incontro, per il primo tentativo verso la porta però non bisogna attendere molto. Al 9’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cuccurullo fa partire una conclusione che si spegne sul fondo. Sul versante opposto D’Ursi ha la chance di calciare da buona posizione, il rasoterra arrivare tra i guantoni di Del Sorbo. Al 23’ gli ospiti, cresciuti con il passare dei minuti, passano in vantaggio: Tribuzzi riceve in area e supera Del Sorbo con un diagonale. I pitagorici, in un momento favorevole del match, cercano di pungere ancora ma i rossoneri rispondono con una botta di Cuccurullo che impegna Dini. Al 34’ opportunità per Tumminello dopo una respinta maldestra della difesa, l’estremo difensore si oppone alla giocata dell’attaccante. Al 42’ il centravanti rossoblù si rende protagonista in negativo nella sua area, commettendo fallo su Fusco. L’arbitro assegna la massima punizione, De Francesco non sbaglia dal dischetto e manda le squadre a riposo sul risultato di parità. In avvio di secondo tempo D’Ursi si ritaglia lo spazio per un tiro-cross velenoso, Del Sorbo fa buona guardia e neutralizza. Al 62’ l’autore del gol costiero ci prova da lontano ma la sfera termina sul fondo. A metà ripresa è provvidenziale il portiere di Maiuri con un super intervento su Tumminello, pronto alla zampata vincente. Il classe ’98, pochi secondi dopo, sfiora ancora il bersaglio con un tocco da ottima mattonella. Il Sorrento riparte e Vitale, con un bolide, chiama in causa Dini. Non c’è altro da segnalare al Viviani, al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Di Somma (86’ Vitiello), Fusco, Loreto; Messori (75’ Riccardi), De Francesco, Cuccurullo; Vitale (75’ Scala), Ravasio (86’ Martignago), Kolaj (63’ Badje). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Colombini, Bonavolontà, Capasso, Morichelli, Musella. All.: Maiuri

Crotone (3-5-2): Dini; Battistini, Loiacono (78’ Rispoli), Bove; Giron, Vitale (88’ Zanellato), Vinicius (85’ Felippe), D’Ursi (78’ Bruzzaniti), Tribuzzi; Tumminello, Gomez (78’ Comi). A disp.: D’Alterio, Valentini, Bove, Leo, D’Angelo, Cantisani. All.: Zauli

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Marcatori: 23’ Tribuzzi (C), 42’ rig. De Francesco (C)

Ammoniti: Loiacono, Comi (C)