Sorrento a caccia del riscatto, con l'Audace Cerignola si gioca a Potenza. Maiuri carica i rossoneri, ofantini senza due pedine

Serie C Girone C

Un’ottima prestazione all’esordio, ma non è bastata. Il Sorrento, al ritorno tra i professionisti, si è presentato alla grande al match inaugurale della nuova Serie C. La prova dei rossoneri è stata importante in fase di possesso e nello sviluppo di diverse situazioni da gol, ma ad esultare al triplice fischio è stato il Giugliano: un derby deciso da un colpo di testa, quello di Nocciolini, che ha mandato ko i costieri. Per la squadra di Vincenzo Maiuri è subito tempo di ripartire, la squadra ha ripreso a lavorare per preparare la prima partita interna. Si tratta di impegno casalingo soltanto sulla carta perché il team neopromosso giocherà lontano dallo stadio Italia. Il Sorrento, infatti, ripartirà dal Viviani di Potenza, nel prossimo appuntamento c’è l’ostacolo Audace Cerignola.

I ragazzi di Maiuri vanno a caccia del riscatto dopo i punti mancati contro i Tigrotti, anche il tecnico ha masticato amaro al termine dell’incontro: “Sono molto arrabbiato per il risultato perché è ingiusto, la squadra meritava i tre punti. Questo è un fattore che mi lascia rabbia, ma anche una grande spinta per ripartire al meglio. Partiamo dalla prestazione della squadra, ha dimostrato di essere un gruppo vero e unito. Ogni componente cerca di dare il massimo a servizio della squadra stessa, mettendo da parte il personalismo. Audace Cerignola? Dobbiamo prepararci bene e cercare di vincere, mantenendo il giusto equilibrio”.

I pugliesi, reduci dal pareggio con il Messina, andranno a caccia della prima gioia esterna: tuttavia, gli ofantini dovranno fare a meno dell’ex Turris, Vito Leonetti. L’attaccante, espulso al debutto, ha rimediato una squalifica di tre turni inflitta dal Giudice Sportivo “per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno allo stomaco”. Fermato altresì il difensore Luca Martinelli per una partita “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo rincorreva per 20 metri agitando le braccia e, invitato dall’Arbitro a fermarsi proseguiva la corsa fino ad avvicinarsi alla distanza di un metro dallo stesso pronunciando parole irriguardose nei suoi confronti”.

L’ultimo confronto casalingo con l’Audace Cerignola non ha sorriso al Sorrento. La sfida, valida per il diciannovesimo turno del Girone H di Serie D, si è giocata a gennaio 2022, davanti a circa 500 spettatori: 0-3 per i gialloblù con le reti di Malcore (doppietta, ndr) e Giacomarro (oggi in forza all’Ischia Calcio, ndr).