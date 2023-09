Serie C - Il programma del Primo Turno di Coppa Italia: ecco quando scenderanno in campo Turris, Juve Stabia, Giugliano e Sorrento

La Coppa Italia di Serie C è pronta ad entrare nel vivo. Con un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha fornito i dettagli per il Primo Turno Eliminatorio. Sarà gara unica ad eliminazione diretta, otterranno la qualificazione alla fase successiva le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Mercoledì 4 ottobre scenderanno in campo tutte le formazioni napoletane. Il Giugliano sarà impegnato a Benevento, il Sorrento invece farà visita al Foggia. Turris e Juve Stabia giocheranno in casa rispettivamente contro Audace Cerignola e Potenza.

Di seguito il programma completo - Mercoledì 4 ottobre 2023

Gruppo 3

Gara P21

Benevento-Giugliano ore 20.45, Stadio “Ciro Vigorito”

Gruppo 4

Gara P24

Foggia-Sorrento ore 20.45, Stadio “Pino Zaccheria”

Gara P26

Turris-Audace Cerignola ore 18.30, Stadio “Amerigo Liguori”

Gara P28

Juve Stabia-Potenza ore 20.45, Stadio “Romeo Menti”