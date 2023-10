Verso Potenza-Turris, le probabili formazioni e dove vederla. Match trasmesso anche dalla Rai

Posticipo dell’ottava giornata del Girone C di Serie C, allo stadio Viviani scende in campo la Turris. Archiviate le tre sconfitte consecutive, costate lo scivolone al centro della classifica, la squadra corallina fa visita al Potenza. Entrambe, ferme a 10 punti, sono chiamate al riscatto. Gli uomini di Bruno Caneo devono ritrovare un successo che manca dal 17 settembre, i rossoblù devono rifarsi dopo il pesante ko sul campo dell’Avellino.

Il tecnico di Alghero, nelle scorse ore, è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo raccolto risposte positive dal punto di vista pratico, quello che conta soprattutto è il lavoro sul campo. Sono stati giorni importanti, con allenamenti intensi e con la testa rivolta ad una partita molto difficile. Bisogna fare una prestazione prima da uomini e poi da atleti, siamo stati “bravi” ad entrare in questo tunnel buio e dovremo essere più bravi ad uscirne. Solo facendo una partita da uomini e di carattere, possiamo venirne fuori. La Turris e il Potenza sono due squadre in crisi. Loro sono reduci dall’esonero del tecnico, non si sa come si metteranno in campo. Noi dobbiamo andare lì con la fiducia che ci ha sempre contraddistinto nel cercare di fare la nostra partita, limitando la loro prestazione. Correttivi? Cambieranno alcuni interpreti, dai due ai quattro calciatori. Dobbiamo dare spazio a gente fresca, che ha voglia di emergere e che in questo momento ha qualcosina in più dal punto di vista mentale. Serve dare la giusta alternanza, sapendo di affidarci a calciatori dallo stesso valore di chi esce. Contessa? Sta bene, ha fatto tutti gli allenamenti, è a regime pieno. Sarà della partita. Potenza? È un’incognita. Affronteremo un avversario di base molto forte, qualitativamente importante e costruita per stare ai vertici. Ci sono tutti i presupposti per vedere un campionato diverso del Potenza rispetto all’avvio. Dobbiamo contrastare queste situazioni con molta applicazione e intelligenza, c’è bisogno di elasticità mentale per contrapporci al loro modo di giocare”.

Caneo dunque ha confermato possibili variazioni nell’undici di partenza. Non cambierà il modulo, ma ci sarà una rotazione tra i protagonisti. Resiste il ballottaggio tra Fasolino e Pagno in porta, con il primo in vantaggio. Possibile staffetta in difesa con Esempio e Burgio che insidiano Miceli e Frascatore. Non sono previsti cambiamenti a centrocampo, ma l’ipotesi Matera resta viva. In avanti, D’Auria potrebbe scalzare Nocerino, affiancando Giannone e Maniero nel tridente. Ereditato il gruppo da Alberto Colombo dopo l’esonero, Pietro De Giorgio è stato confermato in panchina. Poche indicazioni in casa rossoblù, ma il nuovo trainer potrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 con Sbraga e Monaco centrali, Schiattarella in mediana assieme a Saporiti e Prezioso. Gagliano e Asencio verso la titolarità in attaccano con Caturano. Potenza-Turris, con fischio d’inizio alle ore 20.30, sarà visibile in chiaro su Rai Sport, al canale 57 del digitale terrestre, e su Sky Sport al canale 251. In streaming su Sky Go e Now.

Potenza (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Saporiti, Schiattarella, Prezioso; Gagliano, Caturano, Asencio. All.: De Giorgio

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, D’Auria. All.: Caneo